Safronov byl obviněn z vlastizrady, vinu nepřiznal. „Nepředložili žádné důkazy,“ říká jeho advokát

Bývalý ruský novinář a nyní poradce šéfa ruské vesmírné agentury Roskosmos Ivan Safronov, kterého ruské úřady podezírají ze spolupráce s českou rozvědkou, byl v pondělí obviněn z vlastizrady. Oznámila to ruská tisková agentura TASS. Pokud ho soud uzná vinným, hrozí mu až 20 let vězení. Safronov podle advokáta vinu odmítl, tajná služba FSB žádné důkazy na podporu obvinění nepředložila. Moskva 23:20 13. července 2020

„Můj klient byl obviněn podle článku 275 trestního zákona Ruské federace (vlastizrada). Vinu nepřiznal,“ řekl TASS obhájce Ivan Pavlov. „Žádné důkazy nám (vyšetřovatelé FSB) neukázali. Sotva tak učiní nyní,“ uvedl Pavlov dříve.

V obvinění podle něj figuruje zištný motiv, ale nejsou v něm žádné údaje o převzetí peněz od české rozvědky, ani to, jaké tajné informace konkrétně Safronov předal nebo kdy se tak stalo. Nic konkrétního v textu podle obhájce není. „Předložené obvinění je nepochopitelné. Není jasné, kdo podle vyšetřovatelů Ivana zverboval, jaké údaje komu a jak předal, ani kdy,“ řekl Pavlov.

V dokumentech ke kauze podle advokáta figurují jen závěry ruské rozvědky SVR, že materiály, které Safronov údajně předal české rozvědce, obsahovaly státní tajemství, jakož i odvolávky na obdobné závěry specialistů ministerstva obrany a federální služby pro vojensko-technickou spolupráci, což je ruský výraz pro vývoz zbraní.

FSB podle Pavlova již při uvalování vazby porušila právo jeho klienta vědět, v čem konkrétně podezření spočívá. Žádné důkazy totiž vyšetřovatelé nepředložili. „V dokumentech, které nám ukázali, je řeč o nějakém abstraktním představiteli českých zvláštních služeb,“ poznamenal.

‚Nekorektní a rozplizlé.‘

Po výslechu Safronova jako obviněného vyšetřovateli FSB jeho obhájci podle listu Vedomosti řekli, že experti tajné služby v novinářových článcích nenašli nic, co by prozrazovalo státní tajemství. FSB podle nich tvrdí, že novinář používal program VeraCrypt pro šifrování, ale neupřesnila, co konkrétně měl Safronov šifrovat. Safronov vinu nepřiznal a obvinění podle advokáta Jevgenije Smirnova označil za „naprostý blábol“.

„Obvinění je nekonkrétní, rozplizlé, a proto jsme požádali vyšetřovatele, aby upřesnili, z čeho je Safronov obviněn,“ řekl ruské redakci BBC advokát Oleg Jelisejev. Pondělní výslech byl podle něj ryzí formalita, o výslech fakticky ani nešlo.

Před vazební věznicí se konala demonstrace na Safronovovu podporu. Policisté podle TASS zadrželi nejméně 15 lidí. Podle listu Kommersant se před věznicí sešla asi stovka demonstrantů, vesměs žurnalistů. Všechny zadržené novináře policie propustila po sepsání protokolů.

Safronova zadrželi agenti tajné služby FSB 7. července a soud na něj uvalil vyšetřovací vazbu do 6. září. Podle vyšetřovatelů jej v roce 2012 zverbovala česká rozvědka. Úkol, který spočíval ve shromažďování a předání informací o dodávkách ruských zbraní do Afriky a o působení ruských ozbrojených sil na Blízkém východě, splnil v roce 2017. Konečným příjemcem tajných informací byly Spojené státy, napsal TASS.

Safronov pracoval v předních denících Kommersant a Vedomosti, než se od půli letošního května stal poradcem ředitele Roskosmosu Dmitrije Rogozina.