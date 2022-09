Burjati se v Izjumu chovali jako zvířata, nejhorší byli opilí separatisté, popisuje zpravodaj

Ve městě Izjum na východě Ukrajiny dál vyzvedávají těla z hromadného pohřebiště nalezeného potom, co se z oblasti narychlo stáhly ruské okupační jednotky. „Hrobů je tam 445 a nacházejí se další, ale v některých je více lidí, takže je pravděpodobné, že počet obětí bude vyšší než 445. Plus 17 vojáků z masového hrobu,“ přibližuje zpravodaj Martin Dorazín, který se přímo z místa vrátil. Izjum 15:05 22. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Neidentifikované hroby civilistů a ukrajinských vojáků na hřbitově v nedávno znovudobyté oblasti Izjum na Ukrajině | Foto: Evgeniy Maloletka | Zdroj: ČTK / AP

Hroby jsou označené dřevěnými kříži, na většině z nich chybí jména. „Tam, kde byla jména a data narození, jsou to často lidé velmi staří, kteří mohli zemřít už na začátku toho konfliktu v době, kdy Rusové dobývali Izjum. Pak tam jsou mladší lidé, kteří bezpochyby zahynuli během ostřelování. A třetí kategorií jsou lidé, které Rusové mučili,“ popisuje.

Některá těla mají spoutané ruce, jsou bez hlavy nebo jinak znetvořená, někteří byli mučeni elektrickým proudem. Exhumace budou trvat ještě několik dní, pracují zde týmy kopáčů, expertů i soudních lékařů za asistence prokurátorů a policistů ze zvláštního oddělení policie pro válečné zločiny v Kyjevě.

V mučírnách prý končili lidé, které udali jejich sousedi nebo o nich Rusové věděli, že se po roce 2014 účastnili takzvané protiteroristické operace na Donbasu, příslušníci policie, úředníci a proukrajinští aktivisté.

„Nebyla to jedna vyšetřovna, ale po městě, jak mi říkali místní, byly další ve sklepích. Teď tam pracují kriminalisté a zajišťují stopy, protože Rusové neměli tolik času je zahladit, z města zmizeli z večera na ráno,“ uvádí zpravodaj.

Dorazín popisuje, že dříve padesátitisícový Izjum se během okupace změnil v jednu velkou vojenskou základnu a pohyb po městě byl prakticky nemožný.

„Nejhorší zážitky mají lidé na setkání s bojovníky ze separatistických republik a to se potvrzuje i na jiných místech Ukrajiny. Rusové se snažili chovat víceméně lidsky, ale Burjati se chovali jako zvířata a nejhorší byli často opilí nebo zdrogovaní příslušníci doněckých a luhanských milic. Ti vykrádali byty, zabavovali auta, co se jim zalíbilo, to si vzali. Před těmi se v Izjumu měli na pozoru,“ popisuje novinář.

Úspěšná ukrajinská ofenziva prý mezi obyvatelstvem vyvolala opatrný optimismus. A i ve středu vyhlášená částečná mobilizace v Rusku se na Ukrajině setkává spíše s ironickými a posměšnými reakcemi.

„Z těch komentářů je zřejmé, že budou pokračovat v boji a nenechají se zastrašit. I vojenští odborníci si uvědomují, že mobilizovat 300 tisíc lidí a nahnat je na Ukrajinu by pro ně byla sebevražda,“ upozorňuje Dorazín – podle internetových vyhledávačů se teď prý Rusové nejvíce zajímají o to, jak se vyhnout mobilizaci nebo opustit zemi.

Vyhlášená referenda na separatistických územích jsou pak vnímána jako zoufalý pokus Ruska na poslední chvíli zvrátit nepříznivý vývoj. „Ukrajinci se teď bojí spíš té ruské reakce, pokud budou dál útočit na území, která jsou jejich. Putin řekl, že Rusko může nasadit všechny zbraně včetně jaderných. To trochu nervozitu vyvolává, ale obranou válku ze strany Ukrajiny to nezastaví,“ uzavírá zpravodaj.

