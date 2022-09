Zločiny v Izjumu zkoumá český kriminolog. Masové hroby podle něj zapadají do ruské strategie

440 provizorních hrobů v Izjumu začalo vydávat svá svědectví. Úřady postupně vyzdvihují těla a podrobují je forenznímu zkoumání. Většina těl patří civilistům a některá nesou podle gubernátora Charkovské oblasti Olha Syněhubova stopy mučení. Izjum dobyla zpět ukrajinská armáda minulý týden. Pod kontrolou ruských sil bylo toto strategické město od března. Na Ukrajině působí analytik, kriminolog a člen spolku Team for Ukraine Petr Pojman. Rozhovor Charkov 19:39 17. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie zveřejněná ukrajinským Ministerstvem obrany z Izjumu, kde bylo v lese nalezeno 440 neoznačených hrobů. | Zdroj: Reuters

Vy jste byl ještě včera v osvobozeném Izjumu. Jak to v městě vypadá?

Na začátku byl problém vůbec se do města dostat, protože ve městě nejdřív po osvobození probíhají takové dočišťovací operace, kdy vlastně ukrajinská armáda vyhledává zbytky okupačních sil, třeba ztracené ruské vojáky atd.

A my jsme tam právě přijeli v tuto dobu, to znamená, že když jsme přijeli, bydleli jsme v zatemněném domě. Měli jsme dokonce stráž a nebylo možné se úplně volně pohybovat. V okolí byla ještě slyšet střelbu z lehkých zbraní. To se poměrně rychle vylepšilo a druhý den ráno už bylo možné se volně pohybovat po městě.

Ve městě je teď nedostatek všeho. Lidé tam nemají elektřinu, nefungují tam dodávky potravin. Jídlo si lidé vaří na táborácích vedle činžovních domů a paneláků. Jediné internetové spojení je přes Starlink, které tam zprovoznila ukrajinská armáda. To dává lidem určitou možnost zavolat blízkým, že jsou v pořádku, vyřídit základní informace a tak dále. Normální život se tam ale ani zdaleka nevrátil.

Co tamní lidé vypovídají o těch nalezených hrobech a tělech, která se postupně exhumují? Viděl jste některé z těch hrobů?

My jsme v té části, kde jsou ty hroby, nebyli. Pohybovali jsme se hlavně v jiné části města. Místní obyvatelé se ještě velmi bojí hovořit, ale podařilo se nám zjistit v okolních vesnicích, že docházelo, k cíleným represím především na osoby, které mají nějakou afiliaci k ozbrojeným složkám Ukrajiny, ať už to byli příslušníci armády nebo to byli účastníci té původní tak zvané antiteroristické operace, která probíhala od roku 2014.

Nabyl jsem dojmu, který ale ještě není založen na nějakém dlouhodobém zkoumání problému, že pokud člověk byl zticha, neměl žádné „závadné příbuzné“, tak v podstatě tu okupaci mohl v tichosti, poměrně dobře přežít.

Velká část lidí ale zahynula, a to se bude týkat i těch lidí v těch hrobech, v důsledku těch vojenských operací, které tam Rusko vyvíjelo. Hlavně pak kvůli bombardování včetně bombardování, které probíhalo z letadel, což je skutečně velmi destruující zbraň.

Různí představitelé Charkovské oblasti mluvili i o tom, že někteří lidé byli mučeni, že se potom našly určité místnosti a podobně. Vy jste něco takového slyšel nebo viděl?

Žádnou takovou místnost jsem nenašel. Viděl jsem je ale i v jiných městech Ukrajiny, ne tady. Ae to může být také proto, že jsem ve městě byl pouze krátkou dobu. Ale ano, my máme minimálně jednoho svědka, který hovoří o tom, že byl držen v podobné místnosti, ale nemáme ještě ty materiály zpracovány a nemůžu poskytnout žádné bližší informace.

Šlo ale zase především spíše o cílené represe na ty, kteří zastávali nějakou významnou pozici. Rusko očividně má přístup k podobným informacím a ty represe pak nevykonávala natolik ruská armáda jako spíše FSB.

Její agenti na místo přijížděli po armádě. Podobný modus operandi jsme viděli i v Charkově a jiných městech, kde opět cílili na ty lidi, kteří představovali pro nastupující okupační vládu hrozbu.

Vy jste také kriminolog. Můžete popsat, jak probíhá to vyšetřování v takových válečných oblastech? Co je na něm nejsložitější?

No, nejsložitější, když přijíždíte právě do tohoto města, které vlastně bylo dlouho pod okupací, probíhaly tam boje, tak máte pocit, že to není možné obsáhnout. Máte pocit, že ten tým, který na tom pracuje, včetně policie a ukrajinské prokuratury je přes veškerou snahu malý.

Když to porovnám třeba s tím, co se děje v Charkově, který je stále pod útoky raket, tak tady v podstatě ke každému takovému případu je takový systematičtější přístup. Řídí jej prokuratura a pak tam máte policii a další ozbrojené síly Ukrajiny. Pak přijíždějí monitoři, později novináři.

Ale to je v Izjumu, který byl pod okupací několik měsíců a řada stop už je zničená, v podstatě nemožné. Takže vyšetřování je tím velmi komplikováno. Tím největším problémem je nedostatek lidí, protože těch zločinů, které tady byly spáchány je takové množství, že je skutečně složité to nějak normálně pojmout. Je to něco, na co samozřejmě žádná policie nemohla být úplně připravena.

Svět je šokovaný tím, co se děje na těch územích, která jsou nebo byla okupována ruskými silami. Jak vy si vysvětlujete tu nelidskost chování ruských vojáků, alespoň některých tedy?

Ano, chtěl bych zdůraznit to některých. Není to úplně tak, že by každý ruský voják se choval tak špatně. Skutečně ta armáda je složena z několika takových skupin.

Jedna skupina, která už byla pravděpodobně z velké části zlikvidována, jsou ideologicky motivovaní bojovníci. Motivováni ideami ruského světa. Jejich reprezentantem je ten známý Igor Strelkov Girkin, který sám do těch bojů zapojen není.

Potom jsou to soukromé armády. Lidé, kteří bojují prostě pro peníze, a stále častěji se setkáváme s osobami s kriminální minulostí, s lidmi kteří mají sklony k deviantnímu chování. A právě tyto tři skupiny, které jsem zmínil, jsou zdrojem toho násilného chování.

Potom jsou tu ještě marginální skupiny lidí, kteří byli do služby přinuceni svojí špatnou sociální situací. Ti jsou motivováni platem a šancí si na Ukrajině nakrást. Nakonec jsou tu skupiny lidí, kteří jsou ke službě v armádě naprosto otevřeně donuceni.

Takovým vojákům se dá snad poradit jen aby se co nejdříve vzdali. Ukrajinská armáda to nabízí. Rozesílá dokonce přes mobilní operátory v těchto oblastech zprávy jak se vzdát. Pokud je tedy v těch oblastech signál což často není.

Takže je to velmi pestrá skupina lidí, ta současná ruská armáda. Bohužel velkou část z nich lze charakterizovat jako osoby se sklony k deviantnímu chování.

Jaký dopad mají tyto informace na ukrajinskou společnost? Nahlodává to, nebo naopak víc posiluje odhodlání bránit se ruské agresi?

Ne, odhodlání bránit se je obrovské. V podstatě ten nečekaný a velmi úspěšný protiútok ukrajinské armády od Charkova na severovýchod a na východ velmi dodal sílu nejenom Ukrajinským vojákům, ale i civilním obyvatelstvu.

Třeba tady v Charkově, který je stále odstřelován a jehož části, například části Faltýska, velmi připomínají poválečné výjevy z některých měst západní Evropy, tak i tito lidé mají velkou naději, že tento protiútok bude úspěšný. A v podstatě, i pokud sledujeme celkovou situaci i ten celkový globální vývoj, tak to teď vypadá velmi dobře.