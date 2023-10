USA se stále snaží dostat své občany z Gazy. S 400 krajany komunikují přes e-mail a WhatsApp

Americké vládě se zatím nepodařilo zajistit pro Američany cestu ven z Pásma Gazy, uvedl v úterý mluvčí Bílého domu John Kirby. Americký ministr zahraničí Antony Blinken předtím řekl, že v oblasti obléhané Izraelem zůstávalo asi 400 amerických občanů a dalších zhruba 600 jejich rodinných příslušníků. Washington 22:47 31. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dívka natáčí letáky na kterých jsou pohřešovaní Izraelci | Foto: Brendan McDermid | Zdroj: Reuters

Americká diplomacie se svými občany komunikuje po telefonu, prostřednictvím e-mailů i chatovací aplikace WhatsApp a snaží se s různými partnery dojednat jejich odchod, uvedl Blinken při slyšení v Senátu.

Podle listu The New York Times dodal, že Američanům brání vycestovat islamistické hnutí Hamás, které Gazu v posledních letech ovládá. Poté, co palestinští radikálové 7. října vpadli do Izraele a pozabíjeli na 1400 lidí, se v oblasti prudce prohloubila humanitární krize. Izrael oznámil totální blokádu dodávek vody nebo elektřiny do Pásma Gazy a spustil masivní bombardování, o víkendu obyvatele postihl i telekomunikační výpadek.

Jedinou cestou z Gazy je nyní přitom přechod Rafáh na hranici s Egyptem, ten je však zatím otevřený pouze pro dodávky humanitární pomoci do Pásma.

„Intenzivně se zaměřujeme na to, aby se brána otevřela... V posledních hodinách jsme v tom pokročili a doufáme, že se nám to bude dařit nadále, abychom americké občany dostali ven,“ řekl mluvčí americké diplomacie Matthew Miller. Kromě stovek Američanů se podle Blinkena z Gazy snaží dostat také asi 5000 dalších cizinců, píše deník The Washington Post.