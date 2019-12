Izraelský premiér Netanjahu dál povede svou stranu Likud. Kvůli obviněním z korupce chce imunitu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zvítězil v primárkách strany Likud. Zůstane tak jejím předsedou. Potvrdily to v pátek oficiální výsledky primárek. Nejdéle sloužící izraelský premiér v historii tak povede Likud do dalších předčasných voleb, které Izrael čekají v březnu. Vítězství je pro Netanjahua dvakrát důležité, protože aktuálně čelí obviněním z korupce. Jeruzalém 8:00 27. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský premiér Benjamin Netanjahu | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu získal podle výsledků zveřejněných Likudem 41 792 hlasů, tedy 72 procent. Jeho protikandidát, exministr vnitra Gideon Saar, obdržel 15 885 hlasů, tedy 28 procent. Netanjahuovo vítězství je tak velmi přesvědčivé.

Soupeř Benjamina Netanjahua v primárkách strany Likud Gideon Saar | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

Hlasování se zúčastnilo zhruba 49 procent ze 116 048 členů Likudu oprávněných hlasovat. Poměrně nízkou volební účast zavinilo velmi špatné počasí, kvůli kterému předseda strany vyzýval lidi přes sociální sítě, aby šli volit.

Sám Netanjahu napsal krátce po volbách na twitteru, že je to obrovské vítězství. A zároveň poděkoval členům Likudu za jejich důvěru, podporu a sympatie. Dodal také, že s boží pomocí dovede Likud k velkému vítězství ve volbách a nadále povede izraelský stát k nebývalým úspěchům.

Jeho protikandidát Gideon Saar už výsledky přijal. A zároveň oznámil, že bude spolu se svými kolegy stát po boku Netanjahua a bude ho podporovat v příštích volbách. Napsal také, že si za svým rozhodnutím kandidovat stojí a že ti, kteří nejsou ochotni přijmout riziko, nemůžou nikdy uspět.

Saar je v Likudu známou figurou. Chtěl stranu oprostit od osoby současného premiéra a nastavit nový směr jejího směřování. Netanjahu byl ale jasným favoritem a před primárkami vedl intenzivní kampaň, protože mu šlo o hodně.

Touha po imunitě

Vítězství bylo pro Netanjahua zásadní. Potřebuje totiž získat imunitu před trestním stíháním a podpora jeho strany mu k tomu může výrazně pomoci. Pro získání imunity Netanjahu potřebuje po volbách získat podporu nejméně 61 poslanců.

Podle agentury AFP sice výsledek rozptýlil jakékoliv pochyby ohledně Netanjahuova setrvání v čele vládní strany, prodlouží tím ale zřejmě politickou nejistotu v zemi. Jeho korupční kauzy by totiž mohly omezit jeho možnost po volbách sestavit vládu. A to Izrael po dvou letošních volbách, které skončily prakticky stejně - patovou situací mezi Likudem a hnutím Modrá a Bílá Bennyho Gance - rozhodně nepotřebuje. Vládu nedokázal sestavit ani jeden z nich.

Současný premiér čelí obvinění ve třech na sobě nezávislých případech. Mimo jiné kvůli údajnému ovlivňování vlastníků médií a přijímání štědrých darů výměnou za politické výhody.

Netanjahu všechna obvinění odmítá a v minulosti je přirovnal k pokusu o převrat. Oznámil také, že hodlá vyšetřovat ty, kteří vyšetřují jeho korupční případy.

Situace v Izraeli zůstává před březnovými volbami do 120členného parlamentu stále stejná. Podle nejnovějších průzkumů by se v případě, že by se volby konaly nyní, situace v Knesetu příliš nezměnila. Teoreticky se tak může znovu opakovat situace, kterou Izrael za poslední rok zažil už dvakrát. A to, že ani jedna ze stran vládu nesestaví. Minulé volby se konaly 9. dubna a 17. září.

Největší soupeři? Benjamin Netanjahu z Likudu a Benny Ganc z koalice Modrá a bílá (koláž) | Foto: Abir Sultan/Amir Cohen | Zdroj: Reuters