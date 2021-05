‚Je to náš první test.‘ Na cestě k izraelské vládě bez Netanjahua stojí podle Lapida ještě mnoho překážek

Vůdce izraelské opozice Jaír Lapid prohlásil, že se blíží konec éry Benjamina Netanjahua. Novou kapitolu dějin Izraele předpověděl už na příští týden. Zopakoval tak přesvědčení, že se mu do středečního konce lhůty podaří sestavit novou vládu. Lapid zároveň připustil, že koaliční jednání musí vyřešit ještě řadu překážek. Dosavadní premiér Netanjahu vládne Izraeli už 12 souvislých let. Tel Aviv (Izrael) 20:47 31. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jair Lapid, lídr izraelské strany Ješ Atid. | Zdroj: Reuters

„V cestě k sestavení koaliční vlády stojí stále mnoho překážek, ale možná je to dobré, protože je budeme muset do několika dní společně překonat. Je to náš první test. Uvidíme, zda jsme schopni malých kompromisů v zájmu většího cíle. Za týden může v Izraeli nastat nová epocha. Bude tu najednou větší klid, ministři budou fungovat bez provokací, bez lží, bez neustálého šíření strachu,“ řekl v pondělí Lapid.

Podle ústavy musí kabinet sestavit do středeční půlnoci (23.00 SELČ). Pak by měl prezident úkol svěřit parlamentu, a pokud se nepodaří vládu sestavit ani jemu, budou se konat páté volby za poslední dva roky.

Ty březnové sice vyhrál Netanjahuův Likud a premiér dostal jako první příležitost sestavit vládu, nenašel však dostatečný počet koaličních partnerů.

Naději na ukončení zdlouhavých koaličních jednání vyvolal v neděli šéf pravicové strany Pravice (Jamina) Naftali Bennett, když podpořil koalici, v níž nebude Netanjahu. Měl by se stát podle médií prvním z rotujících premiérů a v čele vlády stát do roku 2023.

Po něm by měl nastoupit Lapid. Do jeho vlády je připravena vstoupit strana Modrá a bílá Bennyho Gance i strana Izrael je náš domov Avigdora Liebermana.

Benjamin Netanjahu označil pokus sestavit vládu bez něj za podvod na voličích. Bratr jeho ženy Sáry Hagaj Ben-Arci označil některé opoziční politiky za zrádce židovského národa.

Výhrůžky smrtí a ostré výpady ze strany Netanjahuových příznivců přiměly Kneset, aby poslankyni Ajelet Šakedové přidělil zvláštní ochranu. Šakedová je dvojkou pravicové strany Doprava, která se k opozici přidala v neděli. Vůdce strany Doprava Naftali Benet má šanci stát se příštím izraelským premiérem.