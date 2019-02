‚Nová centristická síla.‘ Rivalové izraelského premiéra Netanjahua se spojili před dubnovými volbami

Hlavní rivalové izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ze středové části politického spektra spojují síly před dubnovými parlamentními volbami. Bývalý náčelník generálního štábu izraelské armády Benny Ganc a někdejší ministr financí Jair Lapid ve čtvrtek oznámili, že sestaví společnou kandidátku. Informovala o tom agentura AP s tím, že spojenectví představuje věrohodnou alternativu k Netanjahuově dlouholeté vládě. Jeruzalém 20:17 21. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Benjamin Netanjahu | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

Ganc, který stojí v čele strany Nezlomný Izrael, už koncem ledna oznámil společnou kandidátku se stranou Telem exministra obrany Mošeho Jaalona. Podle čtvrtečního prohlášení se Ganc, Lapid a Jaalon „rozhodli sestavit společnou kandidátku a vytvořit novou vládní stranu“. Jmenovat se bude Modrá a Bílá.

Ganc a Lapid, který stojí v čele strany Ješ Atid, se při jednání v noci na čtvrtek rovněž dohodli, že v případě vítězství ve volbách plánovaných na 9. dubna by se v premiérské funkci vystřídali. Ganc by byl předsedou vlády prvních 2,5 roku a poté by úřad převzal Lapid, který by do té doby zastával úřad ministra zahraničí.

„Nová vládní strana zajistí bezpečnost Izraele, znovu spojí jeho občany a překlene rozdíly v izraelské společnosti,“ uvedli politici.

‚Zkorumpovaný politik‘

Ve svých předvolebních kampaních oba kandidáti kritizovali Netanjahua jako zkorumpovaného politika posedlého mocí. Přestože však Netanjahuovi hrozí obvinění ve třech korupčních kauzách, v průzkumech veřejného mínění jeho strana Likud jasně vede a má šanci získat ve 120členném parlamentu kolem 30 křesel.

Ganc a Lapid by ale podle průzkumů nyní mohli společnými silami Netanjahua a jeho pravicové spojence porazit, zvlášť když se k nim kromě Jaalona rozhodl přidat i Gancův předchůdce ve funkci náčelníka generálního štábu izraelské armády Gabi Aškenazi. Podle koaliční dohody by v případě vítězství dostal Jaalon křeslo ministra obrany.

Mezi prvními 30 jmény společné kandidátky je na nejvyšším místě Ganc, na druhém Lapid a na dalších Jaalon a Aškenazi. Z osmi žen v první třicítce je první z nich na sedmé příčce.

„Poprvé od roku 2009 zde máme skutečný konkurenční boj o premiérské křeslo, díky vzniku nové centristické síly,“ prohlásil někdejší izraelský poslanec Johanan Plesner. „Myslím si, že je nadále pravděpodobnější, že volby vyhraje Netanjahu a obhájí premiérský mandát, teď ale musí čelit skutečné konkurenci,“ dodal.

Spojení s radikály

Netanjahu v reakci na posilování opozice ve středu inicioval spojení nacionalistické náboženské strany Židovský domov, podporující zájmy židovských osadníků na Západním břehu Jordánu, s radikální pravicovou stranou Židovská síla, které by mu mohly pomoci sestavit po volbách vládní koalici.

Netanjahuova strana Likud uvedla, že přenechá straně Židovský domov dvě vládní ministerstva, pokud se spojí s Židovskou silou. Ta sdružuje následovníky zakázané strany Kach, kterou založil zavražděný rabín Meir Kahane. Rabín hlásal rasistickou protiarabskou ideologii a požadoval, aby bylo arabské obyvatelstvo vyhnáno z Izraele i z obsazených palestinských území.

Zatím nejčerstvější průzkum je z 18. února a podle něj by spojenectví Ganc-Lapid mohlo získat až 32 poslaneckých mandátů. Z průzkumu ale také vyplynulo, že 36 procent Izraelců dává přednost tomu, aby premiérem zůstal Netanjahu. Gance chce v čele vlády 31 procent lidí.