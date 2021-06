Řekl jsem svým dětem, že budu nejvíc nenáviděný člověk v Izraeli, uvedl budoucí premiér Bennett

Podle ní bude ve vládě osm politických stran a Bennetta na postu premiéra za dva roky vystřídá Jair Lapid, který vládu sestavil. Vládní program má být zveřejněn jen několik hodin před složením přísahy, jemuž musí předejít hlasování o důvěře v parlamentu.

V koalici budou tři pravicové strany, dvě centristické, dvě levicové a jedna arabská. Někteří komentátoři v Izraeli si nejsou jistí, zda vůbec vláda přísahu složí, protože stále hrozí riziko, že se pravicovému bloku kolem dosavadního premiéra Benjamina Netanjahua podaří získat některé z poslanců koalice na svou stranu.

Podle listu Haarec největší riziko představuje Bennettova nacionalistická strana Jamina. „Z osmi koaličních stran představuje největší riziko odpadlictví právě ta jeho (Bennettova). Musí udělat vše, co je v jeho silách, aby tomu zabránil, když už se dostal tak daleko. Musí spálit všechny mosty s Netanjahuem a jeho stoupenci. To je jediná cesta, jak může zachránit svou politickou kariéru, stát se premiérem a zhostit se té práce čestně,“ napsal Haarec.

Bennett v rozhovoru s televizí vysvětloval, proč porušil vlastní slib o tom, že nikdy nebude členem vlády, jejímž premiérem bude centrista Lapid. „Klíčovým slibem těchto (březnových) voleb bylo dostat Izrael z chaosu. Moje strana byla jediná, která nezastávala názor: jedině Bibi, nebo kdokoli kromě Bibiho,“ řekl v interview Bennett. Použil přitom přezdívku, pod kterou je známý Netanjahu.

V květnu Bennett řekl, že nejenom nebude ve vládě, jíž bude předsedat Lapid, ale že ani nepřistoupí na rotující princip postu premiéra s ním. „Pochopil jsem, že když na tom budu trvat, nepodaří se nám skoncovat s chaosem v Izraeli. Zakopat se ve svých slibech je nejsnadnější věc, ale kdyby to tak udělali všichni, vláda by nikdy nevznikla, a to se stalo po čtyřech volbách. Vím, že mne budou kritizovat,“ hájil se Bennett v rozhovoru.

Dodal, že sklízí velkou kritiku za spojenectví s centristy a levicovými stranami. „Řekl jsem svým dětem, že budu nejvíce nenáviděný člověk v Izraeli. Vysvětlil jsem jim ale, že jsem to udělal pro tuhle zemi,“ dodal.

Musel odpovídat i na dotaz spojenectví se Sjednocenou arabskou kandidátkou (UAL) Mansúra Abbáse, o němž v minulosti řekl, že je to zastánce terorismu. „Mansúr Abbás není stoupenec terorismu. Když jsem se s ním setkal, našel jsem čestného muže, odvážného vůdce, který je vstřícný a chce pomoci izraelským občanům,“ sdělil k tomu Bennett.

Když mu tázající řekl, že závislost vlády na této arabské islamistické straně oslabí její možnosti reagovat na terorismus, což jsou někdejší Bennettova slova, Bennett řekl, že vláda nebude váhat zakročit vojensky, bude-li to třeba. „Pokud koalice kvůli takové vojenské operaci zanikne, budiž, pak budou nové volby,“ sdělil.