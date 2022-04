Izraelské služby zastřelily pachatele čtvrtečního útoku v Tel Avivu, při kterém za zamřeli dva lidé

Izraelská kontrašpionážní služba Šin Bet uvedla, že bezpečnostní složky zastřelily atentátníka, který ve čtvrtek v Tel Avivu zabil dva lidi a desítku dalších zranil. Pravděpodobný pachatel byl dopaden dnes ráno po devítihodinové pátrací operaci, které se účastnily stovky příslušníků bezpečnostních sborů, informovala agentura DPA. Tel Aviv 16:22 8. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé pokládají na místě útoku v Tel Avivu svíčky a květiny | Foto: Corinna Kern | Zdroj: Reuters

Čtvrteční útok se odehrál v rušné čtvrti Tel Avivu s několika bary a restauracemi. Zemřeli dva lidé a nejméně deset dalších bylo zraněno, někteří z nich těžce. Za poslední měsíc se jednalo o čtvrtý útok na izraelské občany, celkově při nich zahynulo 13 lidí.

Jména dvou mrtvých byla v izraelských médiích zveřejněna v pátek. Šlo o dva 27leté muže – Tomera Morada a Ejtama Maginiho, kteří byli kamarádi od dětství. Magini měl mít v pátek zásnuby. Pohřby dvou mužů jsou naplánované na neděli.

Mozaika věnovaná Kristovi neskončí ve vězení. Patří k nejstarším křesťanským památkám v Izraeli Číst článek

„Terorista, který provedl včerejší (čtvrteční) ozbrojený útok v Tel Avivu, byl vypátrán a zneškodněn,“ citovala agentura AFP z prohlášení bezpečnostní služby. Podle ní šlo o Palestince z okupovaného Západního břehu Jordánu, který byl zabit poblíž mešity ve čtvrti Jaffa.

Rozsáhlé pátrací akce v centru Tel Avivu se účastnily stovky policistů, psovodů a armádních speciálních jednotek. Prohledávaly při ní budovu po budově v hustě obydlených čtvrtích.

Šin Bet identifikovala střelce jako osmadvacetiletého Raada Házima z palestinského města Džanín. Nebyl znám jako člen žádné radikální organizace a neměl ani trestní záznam. Do Izraele se dostal nelegálně, pro vstup neměl povolení.

Občané Džanínu v pátek uspořádali pochod na Házimovu počest. „Smrt, ne hanba,“ volali. Házimův otec byl podle izraelských sdělovacích prostředků v minulosti členem palestinské policie. Před svým domem v Džanínu řekl hebrejsky, že jeruzalémská mešita Al-Aksá bude brzy osvobozena od okupantů. „Brzo budete svědkem vítězství. Bože, osvoboď Al-Aksá od okupantů,“ řekl.

‚Zaplatí vysokou cenu‘

Premiér Naftali Bennett ráno jednal s bezpečnostními představiteli a nařídil, aby se zjistilo, zda Házimovi nepomáhali příbuzní. Až do odvolání zůstane zavřený severní hraniční přechod Gilboa mezi Izraelem a Západním břehem Jordánu.

Ministr obrany Benny Ganc řekl, že Izrael rozšíří protiteroristické operace. „Útočníci a ti, kdo je k útokům posílají, zaplatí vysokou cenu,“ sdělil.

Při útoku v Izraeli zemřeli dva policisté. Podle úřadů mohli být útočníci stoupenci Islámského státu Číst článek

Šéf opozice a bývalý premiér Benjamin Netanjahu řekl, že k zvládnutí vlny teroristických útoků je zapotřebí „tvrdá ruka“.

Předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás čtvrteční útok odsoudil a poukázal na hrozbu spojenou s „opakovanými vpády do mešity Al-Aksá a provokativními akcemi extremistických osadnických skupin“, uvedla palestinská tisková agentura WAFA .

V pátek je první pátek postního měsíce ramadánu a očekává se velká přítomnost muslimů na poledních modlitbách. Ještě před útokem Izrael vymezil, kdo z Palestinců může do mešit na Chrámové hoře v Jeruzalémě. Jde o ženy, děti do 12 let a muže starší 50 let. Není jasné, zda se to po čtvrtečním útoku ještě nezmění.

Jak upozornila agentura AP, v Džanínu je uprchlický tábor, který byl v minulosti dějištěm mnoha násilností. V dubnu roku 2002 tam bojovali izraelští vojáci proti palestinským radikálům tři týdny a o život přišlo 52 Palestinců a 23 vojáků. Dodnes ve městě provádějí Izraelci často bezpečnostní razie.