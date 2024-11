Izrael blokuje humanitární pomoc Palestincům, tvrdí šéf úřadu OSN. Do Gazy prý jezdí 30 kamionů denně

Izrael v říjnu omezil množství humanitární pomoci, které pouští do Pásma Gazy, v průměru na 30 kamionů denně. Prohlásil to v pondělí šéf Úřadu pro palestinské uprchlíky (UNRWA) Philippe Lazzarini a upozornil, že to je nejméně od začátku třináct měsíců trvající války. Izrael popírá, že by objem pomoci záměrně omezoval. Mimoto v pondělí oficiálně informoval OSN, že ukončuje spolupráci s UNRWA.

Gaza 19:06 4. listopadu 2024