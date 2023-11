ONLINE: Tlak na Izrael kvůli humanitárnímu příměří roste. Armáda se k němu ale zatím nechystá

Tlak na Izrael, aby umožnil humanitární příměří v pásmu Gazy, se stupňuje. Po Spojených státech a arabských zemích se k výzvě zastavit dočasně bojové operace připojila také Kanada a nově i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Postup izraelské vojenské operace v Gaze ostře kritizoval i šéf OSN Antonio Guterres. Sledujeme online Tel Aviv 10:47 9. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky útoku v Pásmu Gazy (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Ve středu naposledy v televizi vystoupil mluvčí armády Daniel Haagari, který zopakoval, že s žádným příměřím ani s přerušením bojů teď armáda nepočítá. Řekl ale, že Izrael v Pásmu Gazy umožňuje pravidelně v předem stanovené hodiny, aby lidé ze severní části odešli do jižní poloviny, kde se boje neodehrávají.

Hamás podle Izraele ztratil kontrolu nad severem Pásma Gazy, na jih odešlo dalších 50 tisíc lidí Číst článek

Haagari zopakoval, že Izrael nebojuje proti civilistům, ale proti Hamásu. Nicméně od začátku vojenské operace v Pásmu Gazy, která začala ostřelováním a nyní pokračuje pozemní fází, přišlo o život podle zdrojů tamního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem přes deset a půl tisíce civilistů a 40 procent těchto obětí mají být děti.

Izraelská armáda říká, že žádné příměří nebo přerušení bojů nebude nebo není plánováno. Je tak zřejmé, že se stále vedou vyjednávání s ostatními zeměmi. Podle amerických zdrojů a deníku Haarec jsou tato jednání teď v kritické fázi, což může znamenat, že také dohledné době žádné zastavení bodů bojů nebude.

Pořád častěji se mluví o tom, jak by měla vypadat správa Pásma Gazy po skončení války. Už nyní existuje shoda, že by Pásmo Gazy neměl ovládnout Hamás, aby se útoky jako ten ze sedmého října opakovaly. Zhruba před dvěma dny mluvil izraelský premiér Benjamin Netanjahu o tom, že by Izrael časově neomezeně převzal bezpečnostní záruky nad Pásmem Gazy. Pak svůj výrok ale mírnil.

Když byl šéf americké diplomacie Blinken v Tokiu, tak připustil, že by po skončení konfliktu mohl nastat určité přechodné období. Dodal ale, že Spojené státy si nepřejí, aby Izrael Pásmo Gazy znovu okupoval. Vládnout si tam mají sami Palestinci, ale bez Hamásu.

Kromě hnutí Hamás na Izrael cílí také Hizballáh, který ostřeluje Izrael na libanonské hranici. To je ale z velké části evakuované. Izrael ale také útočí na cíle v Libanonu. Izraelská armáda v noci potvrdila, že letectvem zaútočila na několik míst, odkud Hizballáh odpaluje rakety.