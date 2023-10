Smrt mladíka s českým občanstvím ohlásila rodina, říká velvyslankyně v Izraeli. Žil v kibucu Nirim

Mezi potvrzenými oběťmi útoku teroristů z Hamásu na Izrael ze 7. října je podle českého velvyslanectví v Izraeli i jeden Čechoizraelec. Dvaadvacetiletého muže s dvojím občanstvím zabili ozbrojenci v kibucu Nirim blízko hranic s Pásmem Gazy. Podle české velvyslankyně v Izraeli Veroniky Kuchyňové Šmigolové tam mladík trvale žil, doma ale v tu chvíli nebyl, jak uvedla v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál. Rozhovor Praha/Tel Aviv 16:33 18. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na poškozené domy po smrtícím průniku ozbrojenců Hamásu z pásma Gazy v kibucu Kfar Aza na jihu Izraele | Foto: Violeta Santos Moura | Zdroj: Reuters

Máte bližší informace ke smrti Čecha?

Mrtvý byl Čechoizraelec, který byl zrovna na návštěvě v domě u své přítelkyně, když ho skrze okna zastřelili teroristi Hamásu. Zemřel při útocích Hamásu 7. října. Trvale v Izraeli žil, do Česka jenom dojížděl. Poslední příbuzní, kteří žili trvale v Česku, byli jeho prababička a pradědeček. Už babička i maminka se narodily v Izraeli, ale obě měly české občanství.

Celá rodina měla k Česku dobrý vztah a do Česka jezdili. Nebyl Čech v tom smyslu, že by tady trvale žil, ale měl dvojí občanství.

Víte kde trvale žil?

Také v kibucu Nirim. Ale zabili ho, když byl na návštěvě u přítelkyně.

Jeho rodina útok přežila?

Ano, přežila jeho maminka, sestra a dědeček. Je těžké se jich vyptávat na podrobnosti, ale mám pocit, že v tu chvíli v kibucu nebyli.

Pohřbený bude v Izraeli?

Ano, pohřbený bude rozhodně tady, protože tu má rodinu.

Máte informaci o nějakých českých občanech, u kterých není jasné, kde jsou?

Nemáme, oni se nemusí nikam hlásit a Izrael je registruje samozřejmě jako mrtvé Izraelce, protože mají občanství. Nám se ozve buď izraelská strana, nebo jako v tomto případě rodina, že měl české občanství.

Takže se vám ozvala sama rodina?

Ano. My nemáme, jak to zjistit. Ptali jsme se izraelských orgánů, jestli zemřel nějaký Čech, ale oni až doposud žádného neevidovali. Je to složité, ale když má nějaký mrtvý izraelské občanství, tak už po jeho původu dál nepátrají. Na nás se obrátila rodina s tím, že mladík s českým občanstvím zemřel.

Asi chtěli, aby se o tom v Česku vědělo. Jeho maminka nám říkala, že to byl mírumilovný člověk, který bojoval za soužití mezi Izraelci a Palestinci. Tak by chtěla, aby si ho svět pamatoval.

Rodina stále žije v Česku?

Víme akorát o prababičce z Ostravy. Také jsme dohledali, že část rodiny zemřela při holokaustu.

Máte informace o tom, jak postupuje identifikace obětí?

Ještě včera bylo přibližně 300 neidentifikovaných těl. Identifikují je, jak nejrychleji můžou, potom informují rodiny a potom to teprve zveřejní.