Izrael začal demolovat palestinské domy u Jeruzaléma, podle EU porušuje mezinárodní právo

Izraelské úřady v noci na pondělí na předměstí východního Jeruzaléma začaly s demolicí bytových domů, které označují za nelegálně postavené. Ke strhávání palestinských domů, které nemají povolení, Izrael přistupuje běžně, nynější případ je ale neobvyklý tím, že demolice se koná v oblasti okupovaného Západního břehu Jordánu pod přímou palestinskou správou, napsal portál The Times of Israel. Postup Izraele kritizovala Evropská unie jako nelegální. Jeruzalém 13:29 22. července 2019

V domech, které ještě nejsou dokončené, žije podle odhadu OSN asi dvacet lidí, dalších zhruba 350 majitelů se dosud nenastěhovalo, napsala agentura AP.

Ač domy stojí v zóně, která je pod přímou správou palestinských úřadů, Izrael je považuje za nelegálně postavené, neboť stojí příliš blízko takzvané bezpečnostní bariéry oddělující Izrael od Západního břehu.

Demolice se koná v předměstské čtvrti Súr Báhir, týkat se podle Izraele bude deseti bytových domů. Televize Kan poznamenala, že v domech je 72 bytů.

Palestinští obyvatelé se roky snažili demolici zabránit právní cestou, nejvyšší soud ale v červnu podle The Times of Israel zamítl jejich žádost o zrušení vojenského nařízení, které výstavbě v oblasti brání. Místní tvrdí, že získat od Izraele povolení pro domy je zde nemožné a že nemají žádné jiné pozemky, na kterých by mohli stavět.

Mluvčí diplomacie EU Maja Kocijančičová v pondělním prohlášení uvedla, že většina budov určených k demolici stojí podle dohod z Osla v oblasti A a B Západního břehu Jordánu, tedy na území, kde o otázkách civilní povahy rozhoduje palestinská samospráva.

„Izraelská osadnická politika zahrnující akce jako nucený přesun, vystěhování, demolice a konfiskace domů je z hlediska mezinárodního práva nelegální. V souladu s dlouhodobou politikou EU očekáváme, že izraelské úřady demolice okamžitě zastaví,“ stojí v prohlášení.

Tato politika Izraele podle něj snižuje možnost řešit izraelsko-palestinský konflikt ustavením Palestiny vedle Izraele a dosáhnout trvalého míru. Ohrožuje také možnost, že Jeruzalém bude hlavním městem obou těchto států.