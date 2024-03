Hamás se udrží ještě roky, Netanjahu možná ne, očekávají americké tajné služby

Izrael bude čelit palestinskému hnutí Hamás ještě dlouhá léta, zatímco premiér Benjamin Netanjahu by nemusel ustát tlak veřejnosti na svou demisi a vypsání předčasných voleb. Uvádí to zpráva amerických tajných služeb, o níž informoval server The Times of Israel. Rozvědky ve výročním hodnocení hrozeb také varují, že neustálé útoky jemenských povstalců na lodní dopravu v Rudém moři i na Izrael vytvářejí reálné riziko širší eskalace konfliktu.

Washington/Tel Aviv 7:04 12. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít