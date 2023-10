ONLINE: Armáda získala kontrolu nad sídlem Hamásu, tvrdí Izrael. Zabít měla 50 teroristů i velitele

Izraelská armáda v úterý oznámila, že získala kontrolu nad základnou radikálního hnutí Hamás v západní Džabáliji na severu Pásma Gazy a zabila 50 osob, které označila za teroristy. Reagovala tak na dřívější tvrzení ministerstva zdravotnictví v Gaze, které uvedlo, že při izraelském bombardování uprchlického tábora Džabálija zahynulo nejméně 50 lidí. Sledujeme online západní Džabálije 19:57 31. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelští vojáci prohledávají oblast kolem hranic s pásmem Gazy | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

V Pásmu Gazy v úterý počet obětí podle místních úřadů překonal 8500. Informace nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Hamás oznámil, že v příštích dnech propustí některé ze zahraničních rukojmích, jež drží po útoku na Izrael ze 7. října.

Izraelské ozbrojené síly uvedly, že jejich obětí v Džabáliji byl mimo jiné velitele džabálijského praporu Hamásu Ibráhím Biarí, který je považován za jednoho z organizátorů nedávného krvavého útoku Hamásu na jižní Izrael. Podle izraelské armády dobytá základna Hamásu v západní Džabáliji zahrnovala tunely, místa určená k odpalování raket i skladiště zbraní.

Izraelští vojáci se střetli s bojovníky Hamásu za podpory letectva a armáda uvedla, že na místě získala zpravodajské informace a že po operaci tunely zablokovala. Zároveň tvrdí, že Hamás kontroloval několik civilních budov v oblasti a že při izraelském zásahu byl zničen jeden podzemní tunel, což vedlo ke zřícení několika okolních budov.

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze řízené Hamásem předtím oznámilo, že při izraelských úderech zemřelo nejméně 50 Palestinců v táboře Džabálija. Na videích agentury AFP bylo vidět přinejmenším 47 těl zabalených v prostěradlech na nádvoří nemocnice poté, co byla vytažena z trosek. Záběry také zachytily kráter. Zraněno podle ministerstva bylo zhruba 150 lidí a desítky dalších obětí mohou být pod troskami.

Tábor Džabálija má podle televize Al-Džazíra zhruba 116.000 obyvatel a je největším z osmi uprchlických táborů v Pásmu Gazy. Nacházejí se v něm tři školy, které spravuje OSN a které nyní poskytují nouzové přístřeší pro stovky vysídlených rodin. V táboře žijí Palestinci, kteří byli vysídleni ze svých vesnic v roce 1948 a jejich potomci.

Při bojích na území Pásma Gazy v úterý podle Izraele zahynuli také dva izraelští vojáci a armáda zabavila „mnoho náloží a zbraní“ a „sváděla kruté boje hluboko v Pásmu Gazy“. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze rovněž oznámilo, že počet obětí po izraelském bombardování od 7. října vzrostl na 8525 lidí, včetně 2187 žen a 3542 dětí. Úřad nerozlišuje mezi civilisty a bojovníky.

Při útoku palestinských ozbrojenců na Izrael ze 7. října bylo zabito přes 1400 lidí a další více než dvě stovky byly uneseny. Mluvčí ozbrojeného křídla Hamásu oznámil, že hnutí v příštích dnech některé zahraniční zajatce propustí. Zástupce Světové zdravotnické organizace varoval, že Pásmo Gazy, které čelí také totální blokádě, je na pokraji zdravotnické katastrofy.

Mluvčí Dětského fondu OSN na téže tiskové konferenci v Ženevě uvedl, že v Pásmu Gazy hrozí úmrtí dětí kvůli nedostatku vody. Generální tajemník OSN António Guterres vyzval k ochraně civilistů na obou stranách konfliktu. „Ochrana civilistů na obou stranách je prvořadá a musí být vždy respektována. Mezinárodní humanitární právo stanoví jasná pravidla, která nelze ignorovat. Není to menu a la carte a nelze je uplatňovat selektivně,“ prohlásil Gutteres.

K ochraně civilistů vyzval také šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell, který zároveň odsoudil útoky izraelských osadníků na Palestince na Západním břehu Jordánu. Velké evropské státy podle informací serveru Financial Times odmítly výzvy izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby naléhaly na Káhiru s cílem dosáhnout přijetí palestinských uprchlíků z Pásma Gazy v Egyptě.

Francie, Německo i Británie podle Financial Times poukázaly na konzistentní postoj Káhiry, která svolila k otevření přechodu Rafáh do Pásma Gazy pro humanitární pomoc, ale odmítá odtud přijímat uprchlíky, a to ani krátkodobě. Nejmenované diplomatické zdroje však uvádějí, že na stole je možnost převozu zraněných z Pásma Gazy na léčení do Egypta.

Egypt rozmístil tanky a obrněná vozidla poblíž hraničního přechodu Rafáh. Pentagon v úterý oznámil, že Spojené státy vysílají dalších 300 vojáků na Blízký východ. Nemíří přímo do Izraele; „jejich úkolem je podpora regionálních odstrašovacích snah a další posílení schopností chránit naše síly,“ uvedl mluvčí amerického ministerstva obrany.