Izraelci teď polevit nemohou, z vojenského hlediska by to bylo nešťastné, myslí si analytik Kutěj

Do Izraele se vrátil americký ministr zahraničí Antony Blinken, aby se na schůzce s premiérem Benjaminem Netanjahuem pokusil prosadit kroky na ochranu civilního obyvatelstva v Pásmu Gazy. Šéf americké diplomacie měl na jednání nadnést i návrh amerického prezidenta na dočasnou humanitární přestávku v bojích, a to ve chvíli, kdy izraelské jednotky obklíčily hlavní město Gazy. Ve vysílání Radiožurnálu to komentoval LIbor Kutěj z Univerzity obrany. Rozhovor Praha 17:34 3. listopadu 2023

Velení izraelské vojenské rozvědky údajně za poslední týden identifikovalo na 1 200 nových pozic Hamásu v Gaze. Armáda zasáhla na dvanáct tisíc cílů. K jakému bodu zatím pozemní operace dospěla nebo jak si přeložit včerejší vyjádření izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že jsou na vrcholu bitvy?

Myslím, že premiér Netanjahu se vyjádřil velmi věcně s ohledem na to, kam Izraelci teď došli. Několik týdnů probíhaly přípravné operace a všechny směřovaly k tomu, aby připravily podmínky pro tuto pozemní operaci, tedy vstup do města Gaza, které je jako hlavní město centrem militantní organizace. A také aby si připravili podmínky pro obsazování domu od domu, vyčišťování a likvidaci tunelů.

Takže si myslím, že je to jakýsi vrchol, bod, ze kterého by Izraelci neměli ustupovat. Myslím, že k tomu směřovali. Takže asi to je vrchol toho, co se dosud událo.

Dá se říct, že izraelské jednotky fakticky rozdělily Pásmo Gazy na několik sektorů, které postupně izolují, nebo že prakticky rozdělili severní a jižní část území?

K tomu směřovaly výzvy (izraelské armády), které můžeme interpretovat humanitárně, aby Palestinci odcházeli na jih, protože izraelská armáda bude postupovat ze severu.

Myslím, že hlavní úsilí izraelských jednotek je v severní oblasti a že (město) Gaza bude cílem číslo jedna.

‚Gazanské metro‘

V dosavadní fázi operace izraelské síly narazily na výraznější odpor Hamásu, než s jakým počítaly. Bojovníci teroristického hnutí proti nim podnikají partizánské výpady, a to i z husté sítě tunelů. Je reálné, že vzdušné útoky z předešlých dnů systém tunelů vážněji narušily?

Domnívám se, že údery ze vzduchu měly svůj velký význam. Co mohly zlikvidovat a narušit z toho takzvaného gazanského metra, tak to skutečně narušily. Fáze operace je dnes taková, že tam musí vstupovat pozemní jednotky, i když ženijní fáze operace bude rozhodující. Izraelci do tunelů nepolezou, ale budou se je snažit zlikvidovat ženijní cestou.

Izraelská armáda do bojů údajně nasazuje jednotky, které byly zvlášť cvičené pro pohyb v hustě zastavěné městské oblasti, i v sutinách po intenzivním bombardování. Jakou podobu by teď mohl mít postup dobýt hlavní město Gazy, a to i s ohledem na dvě stovky rukojmích, které stále drží teroristé?

Izraelci už celá desetiletí měli v jižní části svého území tajnou výcvikovou základnu, kde se učili boj v urbanizovaném prostředí, protože čekali, že k něčemu takovému může dojít.

Takže ano, Izraelci mají jednotky, které jsou vycvičené pro boj v zastavěných oblastech. Co se týče podoby těchto bojů, jde o část operace, která bude nejobtížnější. Ztráty tam budou pro Izraelce asi dost vysoké.

Bude se to odehrávat ve čtyřech pomyslných vrstvách. Můžou to být útočné drony, které má Hamás ještě k dispozici. Můžou to být rakety, ale taky střechy domů, ze kterých může docházet k ostřelování. Dále ulice, tam můžeme počítat se zaminováním, s nástrahami, pak domy. A potom gazanské metro, tedy tunely v podzemí.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken se má v pátek v Izraeli zaměřit na otázku, jak zajistit větší ochranu civilistů v Gaze. Pokusí se přesvědčit vedení Izraele, aby umožnilo humanitární pauzu v bojích, k čemuž tento týden vyzval americký prezident Joe Biden. Mohou Izraelci tento apel vyslyšet?

Mezinárodní tlak na Izraelce je skutečně velký. Já jako voják si myslím, že Izraelci teď polevit nemohou, pokud chtějí dosáhnout alespoň nějakých prvotních výsledků, které pro ně budou pozitivní. A pokud si chtějí vytvořit jakési pomyslné předpolí pro postup dál.

Jsem velmi skeptický co se týče jejich ochoty do toho (humanitárních pauz) jít. Je možné, že jejich politické vedení tomu podlehne, ale z vojenského hlediska by to bylo velmi nešťastné.

Bylo skutečně nevyhnutelné, aby izraelská armáda podnikala nálety třeba na uprchlický tábor Džabalíja, kde podle Izraelců sídlilo jedno z center Hamásu? Nebylo možné ještě více omezit údery na lokality, kde žijí tisíce civilistů?

Teoreticky je vždycky možné omezit útoky do míst, kde jsou soustředěni civilisté. Na druhou stranu - my nevíme přesně jaké buňky Hamásu operovaly z tohoto uprchlického tábora, nakolik tam byli soustředění velitelé a komunikační uzly. Na základě sdělovacích prostředků těžko můžeme usuzovat, nakolik byl ten útok smysluplný a měl větší, hlubší význam.