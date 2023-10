Spoje s Izraelem fungují, doporučení necestovat platí jen pro část země. Repatriační let Praha neplánuje

Mezi Prahou a Tel Avivem se stále létá, některé spoje jsou ale zrušené. Velvyslanectví v Tel Avivu teď řeší žádost několika Čechů o pomoc s odjezdem domů, potvrdil Radiožurnálu mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Praha/Tel Aviv 16:14 9. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S návratem z Tel Avivu není zpravidla problém, ačkoliv některé lety byly zrušené (ilustrační foto) | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

České ministerstvo zahraničí ani v pondělí nevydalo doporučení, aby Češi nelétali do Izraele. Letecké spojení s Tel Avivem tak stále funguje. Zároveň to znamená, že letadla mohou přivážet z Izraele Čechy zpět do Evropy.

V zemi, kde od víkendu pokračují násilnosti po útoku hnutí Hamás, pobývá zhruba 160 Čechů, uvedlo ministerstvo zahraničí a ujistilo, že jsou v pořádku.

Zhruba 15 Čechů už požádalo o repatriaci, jejich žádosti řeší velvyslanectví v Tel Avivu, uvedl mluvčí české diplomacie. Ministerstvo se snaží tyto Čechy zařadit do repatriačních letů ostatních evropských zemí.

Ostatní Češi se do vlasti zpravidla vrací s komerčními aerolinkami. Ačkoliv některé byly zrušené, není problém vrátit se do Česka, ujistilo ministerstvo.

Do Prahy stále létá společnost SmartWings, ačkoliv jeden pondělní let aerolinka zrušila. S dalšími lety z Izraele včetně dalších izraelských národních aerolinek El Al ovšem pražské Letiště Václava Havla stále počítá.

Vlastní repatriační let tak Česká republika zatím neplánuje, je ale připravená ho vypravit. Naopak Polsko, Maďarsko nebo Bulharsko už své občany evakuují. Slovensko vyšle vládní speciál ve středu.

Velké české cestovní kanceláře zrušily zájezdy do Izraele na nejbližší týdny. Ministerstvo zahraničí doporučuje vyhnout se oblastem v jižní a centrální části Izraele, které zasáhly útoky.