Nedivil bych se, kdyby Hamás vyžadoval po rukojmích, aby dávali najevo vděčnost, říká expert

Izrael a palestinské hnutí Hamás intenzivně jednají o dalším prodloužení příměří v palestinském Pásmu Gazy. Dosavadní klid zbraní by totiž měl vypršet ve čtvrtek ráno. „Dodnes byla jednání jednodušší v tom, že propuštěni byli ženy, děti a staří lidé. A to jak z palestinské strany, tak z izraelské strany. Jedná se tedy o rukojmí, případně vězně, o kterých nemůže být spor," upozorňuje Jan Daniel z Ústavu mezinárodních vztahů. Rozhovor Praha/Tel Aviv 20:20 29. listopadu 2023

Příměří mezi Izraelem a Hamásem se oproti původním plánům prodloužilo. Je možné, že se bude prodlužovat i nadále? Je neoddiskutovatelné, že to pomohlo dostat na svobodu více rukojmích. Ale nenahrává to také výrazně Hamásu?

Nejsem si jistý, co byla alternativa. Je důležité si uvědomit, že i Izraeli dalo příměří čas se vzpamatovat, přeskupit síly a promyslet další postup. Zároveň byl na Izrael vyvíjen velmi silný mezinárodní tlak, že jeho kampaň proti severu Pásma Gazy, která se pomalu rozšiřuje dále na jih, nemá v současné době pokračovat. Zejména vzhledem k humanitární krizi, ve které se Pásmo Gazy ocitlo.

Nicméně Hamásu určitě dalo příměří možnost, se alespoň trochu vzpamatovat z úderů, které mu Izrael zasadil během minulého měsíce a půl.

Katarští vyjednavači se snaží, aby nakonec bylo propuštěno všech 240 rukojmí. Je pravděpodobné, že na to Hamás přistoupí?

Dodnes byla jednání jednodušší v tom, že propuštěni byli ženy, děti a staří lidé. A to jak z palestinské strany, tak z izraelské strany. Jedná se tedy o rukojmí, případně vězně, o kterých nemůže být spor.

Pokud by během následujících dnů a týdnů docházelo k dalšímu propouštění rukojmích, muselo by se dostat i na politické špičky Hamásu, které jsou držené v izraelských věznicích. Stejně tak na kombatanty Hamásu na jedné straně a na druhé straně i zajaté izraelské vojáky. Tato jednání mohou být mnohem obtížnější, protože vyžadují mnohem více politického kapitálu na obou stranách.

Je dobré si uvědomit, že některé z izraelských rukojmích drží palestinský islámský džihád. Z jeho strany bylo řečeno, že je ochotný propouštět pouze výměnou za propuštění palestinských kombatantů.

Do Pásma Gazy se po dobu příměří dostaly stovky kamionů s humanitární pomocí. Její součástí je ale i palivo. Bylo možné dohlédnout na to, aby neposloužilo teroristům?

Tady je problém kontroly v samotné Gaze. Ale veškeré humanitární potřeby, nebo veškeré zásilky, které procházejí přes hraniční přechod Rafah, jsou kontrolovány i izraelskými bezpečnostními složkami.

Co se děje v samotné Gaze, nevíme. Nicméně americká administrativa před pár dny sdělila, že nemá zprávy o tom, že by docházelo k nějakému systémovému a rozsáhlému zneužívání. Je dobré říct, že do severní části Pásma Gazy se tato pomoc prakticky nedostává vůbec.

V současnosti není alternativa k tomu poskytovat palivo i za těchto podmínek, ačkoliv v nějaké podobě může něco z toho být zneužito Hamásem. Palivo je potřeba prakticky pro všechny oblasti, například do generátorů.

V Gaze momentálně začíná zima se silnými dešti a té pomoci, podle mezinárodních humanitárních organizací, přichází do Gazy méně, než by bylo skutečně potřeba.

Na veřejnost se dostaly i některé záběry z předávání rukojmích. Lidé, kteří odchází, mávají členům Hamásu. Čeho jsme to svědky? Je to součást propagandy tohoto hnutí?

Nejsem psycholog a nejsem s to hodnotit chování traumatizovaných lidí, kteří byli bezmála dva měsíce drženi v zajetí. Samozřejmě je známý pojem stockholmský syndrom, kdy si rukojmí vybuduje vztah se svými vězniteli.

Ale psychologové se tomuto označení brání. Říkají, že to jsou nacvičené scénky, které právě Hamás povětšinou vyžaduje po rukojmích, aby si vylepšoval obraz.

To je samozřejmě možné. Od rukojmích máme zprávy o skutečném fyzickém teroru, ale známe zprávy i o relativně normálním zacházení, které samozřejmě stále nesmazává fakt, že se jedná o unesené civilisty.

Máte pravdu v tom, že celá řada dalších věcí, jako je propuštění rukojmích, je součást informačních operací, které se vedou bohužel ze všech stran a různých skupin, které jsou v tom konfliktu nějakým způsobem zainteresované. Nedivil bych se tomu, pokud Hamás vyžaduje po rukojmích, aby dali najevo svou vděčnost a tak dále. Nakolik je to to skutečné, nejsem s to hodnotit.