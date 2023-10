ONLINE: ,Nová fáze války proti Hamásu’. Operace v Gaze potrvá do odvolání, uvedl ministr obrany Izraele

Izrael se podle vyjádření ministra obrany Joava Galanta posunuje do další fáze války proti Hamásu. Pozemní operace podle něj potrvá až do odvolání. Organizace spojených národů se obává, že izraelská pozemní operace v Pásmu Gazy by v případě svého rozšíření mohla přinést další tisícovky civilních obětí. Uvedl to v sobotu podle agentury AFP vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk.

Tel Aviv 15:55 28. října 2023