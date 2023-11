‚Byli jsme na tolika pohřbech, došly mi slzy.‘ Zástupci francouzsko-izraelských rodin prosili Paříž o pomoc

Vyčerpání, smutek, ale zároveň i odhodlání. Takové pocity se teď mísí v rodinách francouzsko-izraelských rukojmích, které po útoku na Izrael na začátku října drží islamisté z Hamásu. Zhruba deset zástupců těchto rodin tento týden přijelo do Paříže. V rukou měli transparenty s fotografiemi svých unesených příbuzných a požadovali od francouzské vlády pomoc při jejich propuštění. Paříž 11:29 2. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zástupci francouzsko-izraelských rodin prosili v Paříži o pomoc při záchraně rukojmích | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Jmenuji se Ayelet. Zastupuji tu sedm členů své rodiny, kteří byli unesení do Gazy. Jsou mezi nimi tři děti ve věku tří, osmi a dvanácti let. Tři příbuzné zavraždili. V posledních pár týdnech jsme byli už na tolika pohřbech! Došly mi slzy,“ řekla zástupkyně jedné z rodin.

Zástupci francouzsko-izraelských rodin prosili vládu v Paříži o pomoc se záchranou rukojmích držených Hamásem

Ayelet v pařížské radnici zdůraznila, že 7. října Hamás nezaútočil jen na Izrael a židy, ale i na celý svobodný svět. Podle ní by mělo být prioritou izraelské vlády osvobodit rukojmí.

Svou sestru Tamaru po útoku Hamásu ztratila i Adva: „Je nezvěstná od 7. října. Byla na hudebním festivalu. Je nemocná, má Kronovu nemoc, potřebuje své léky a za posledních sedm let má za sebou několik hospitalizací. Teď už je to tři a půl týdne, co nemá své prášky. Nic o ní nevíme. Nemáme od Hamásu žádný důkaz, že je naživu.“

Adva od francouzské vlády očekává podporu a taky tlak na země, které podporují Hamás, jako třeba Katar, Turecko nebo Írán.

‚Tolik mrtvých přátel‘

Daniel ztratil při útoku islamistů kontakt se svým bratrem Eliaem: „Viděli tolik mrtvých přátel zastřelených a zavražděných. Podařilo se jim utéct. Vím to, protože mi neustále psali. Mám záznamy, na kterých volají o pomoc a ptají se, co mají dělat. Zhruba po půl hodině je teroristé přepadli, několikrát na ně vystřelili a auto zapálili. Nevím, co bylo potom. Izraelské bezpečnostní služby mi řekly, že jsou v Gaze.“

Daniel byl spolu s dalšími rodinami rukojmích v Národním shromáždění. Francouzští poslanci jim několik minut tleskali ve stoje.

Poděkovala jim i předsedkyně dolní komory parlamentu Yael-Braun Pivetová: „Od teroristického útoku ze 7. října oplakáváme 35 našich spoluobčanů. Devět Francouzů je držených v zajetí. Jejich rodiny přijely za námi a já jim za to děkuji.“

Předsedkyně dolní komory parlamentu zároveň řekla, že francouzská vláda dělá vše pro propuštění zajatců.

Prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že Francie neopustí žádné ze svých dětí. Kvůli propuštění rukojmích si telefonoval s regionálními lídry včetně Kataru, kde sídlí politické špičky Hamásu.

Zástupci francouzsko-izraelských rodin prosili Paříž o pomoc | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas