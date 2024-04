Hamás chce jako garanty dohody o příměří také Rusko a Turecko. Izrael je proti

Palestinské hnutí Hamás, které vede válku s Izraelem, požaduje v rozhovorech o příměří, aby mezi garanty dohody byly i Turecko a Rusko. Izrael to ale odmítá. Řekl to šéf politického vedení Hamásu Ismáíl Haníja agentuře Anadolu během návštěvy Turecka, kde v sobotu jednal s prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Informoval o tom v neděli deník Haarec. Istanbul 10:51 21. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Palestinská vlajka v Hebronu na Západním břehu Jordánu okupovaném Izraelem | Foto: Yosri Aljamal | Zdroj: Reuters

Rozhovory o příměří ve válce v Pásmu Gazy, která začala loni 7. října útokem Hamásu na Izrael, zprostředkovávají Egypt, Katar a Spojené státy. Haníja agentuře Anadolu řekl, že Hamás požaduje jako garanta také OSN, Turecko a Rusko. Podle Haníji ale Izrael odmítá zahrnout do jednání Turecko a Rusko.

Před návštěvou Haníji v Turecku napsal deník The Wall Street Journal s odvoláním na svůj arabský zdroj, že politické vedení Hamásu zvažuje, že svou základnu přesune z Kataru, kde dlouhodobě pobývá Haníja, do jiné země. Podle deníku by to mohl být Omán či jiný stát regionu.

Haníja rovněž obvinil Izrael, že odmítá přistoupit na kompromis v otázce obnovení bojů po skončení první fáze příměří. „Chtějí jen rukojmí a pak opět začít válku v Gaze, to je nemožné. Izraelská armáda se musí úplně stáhnout z Gazy,“ řekl Haníja podle deníku Haarec.

Návrat na sever Pásma Gazy

Hamás v jednáních, která nyní stagnují, požaduje záruky úplného skončení bojů a výměnou za rukojmí propuštění stovek palestinských vězňů.

Rovněž trvá na tom, aby se všichni Palestinci v Pásmu Gazy mohli vrátit na sever do svých domovů, ač mnohé z nich jsou zničené izraelským bombardování. Izraelská ofenziva vyhnala ze severu přes milion Palestinců na jih, takže nyní se v nuzných podmínkách tísní asi 1,4 milionu Palestinců na jihu v Rafáhu a jeho okolí.

„Izrael rovněž nechce, aby se vysídlení obyvatelé vrátili na sever Pásma Gazy. Prosazuje omezený a postupný návrat, což je nepřijatelné,“ řekl také Haníja agentuře Anadolu.

Izrael, jehož armáda z větší částí sever Pásma Gazy už ovládla, se obává, že v rámci návratu Palestinců na sever nad tím ztratí kontrolu, protože se tam vrátí i bojovníci Hamásu, a budou tak následovat nové boje.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opakovaně prohlásil, že válka neskončí, dokud izraelská armáda Hamás zcela nezničí.

Válka v Gaze začala loni 7. října útokem Hamásu na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zavraždili téměř 1200 lidí a asi 250 lidí unesli do Pásma Gazy. Na 130 z nich stále zadržují, několik desítek z rukojmích zřejmě už v zajetí zemřelo.

Podle úřadů v Gaze ovládaných Hamásem si izraelská ofenziva od října na tomto území s asi 2,3 milionu obyvatel vyžádala životy více než 34 tisíc Palestinců. Tento údaj zahrnuje i bojovníky Hamásu, většinu obětí však tvoří civilisté.