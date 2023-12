ONLINE: Je tu příležitost k posunu, tvrdí Netanjahu o propouštění rukojmích. Válka podle něj bude trvat

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vidí možnost pro posun v jednáních o propuštění rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy palestinským radikálním hnutím Hamás a dalšími skupinami. Řekl to v sobotu večer na tiskové konferenci. Vyjádřil také přesvědčení, že válka bude trvat ještě mnoho měsíců. Informují o tom servery deníků The Times of Israel a Haarec.

Sledujeme online Tel Aviv 6:41 31. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít