ONLINE: Rukojmí, která po propuštění Hamásem bojovala o život, už chodí. Jiné v zajetí pomohl pes

Čtyřiaosmdesátiletá Izraelka Alma Avrahamová, kterou spolu s dalšími rukojmími propustilo po padesáti dnech v zajetí palestinské hnutí Hamás a která bojovala o život, už není na jednotce intenzivní péče a poprvé vstala z postele. Informoval o tom server The Times of Israel (ToI). Podle něj se ale zhoršil stav jiné propuštěné seniorky, osmasedmdesátileté Hanny Kacirové. Sledujeme online Tel Aviv 19:19 6. prosince 2023

Většina z asi 110 propuštěných rukojmích je v relativně dobrém fyzickém stavu, mnozí ale výrazně zhubli a mají psychické následky. Jedna sedmnáctiletá rukojmí na videu popsala, že jí byl v zajetí morální podporou její psík.

Izraelci se omluvili za úder, při kterém zemřel libanonský voják. Boje v Pásmu Gazy pokračují Číst článek

„Jsem ze železa, jsem opět s vámi,“ řekla své rodině podle ToI Avrahamová, kterou po propuštění ze zajetí v Pásmu Gazy 26. listopadu okamžitě převezl vrtulník do nemocnice Soroka v izraelském městě Beerševa. Její kritický zdravotní stav byl podle lékařů způsoben tím, že 50 dní nebrala své léky. Ozbrojenci z Hamásu ji unesli 7. října z kibucu Nahal Oz z izraelského pohraničí, odkud odvlekli do Pásma Gazy na 240 lidí.

Server ToI také bez dalších podrobností napsal, že Avrahamová se odmítla setkat s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem při jeho nedávné návštěvě v nemocnici Soroka.

Netanjahu čelí od vypuknutí války kritice za to, že nepřiznal díl viny na selhání izraelských bezpečnostních složek, které nedokázaly ochránit Izraelce před útokem Hamásu ze 7. října. A zatímco někteří ministři či šéfové tajné služby a vojenské rozvědky část viny na selhání státu přiznali, Netanjahu se snažil vinu svalit na ostatní.

Netanjahuovu vládu nyní kritizují také rodiny rukojmích, které Hamás dosud nepropustil. Vadí jim, že vláda podle nich nedělá dost pro jejich záchranu. Tento týden vyzvali vládu, aby se vrátila k jednacímu stolu s Hamásem a udělala vše pro propuštění jejich blízkých.

Morální podpora

ToI také informoval, že ve vážném stavu je osmasedmdesátiletá Hanna Kacirová, kterou Hamás propustil v první den týdenního příměří, které skončilo minulý týden v pátek. Podle její dcery se zdravotní stav matky zhoršil kvůli špatným podmínkám a hladovění během zajetí.

Pozitivní zprávu přinesl server ToI o sedmnáctileté Mie Leimbergové, která od propuštění 28. listopadu poprvé promluvila na videu, jež zveřejnila na síti X. Dívka uvedla, že morální podporou jí byl v zajetí její pes Bella, jehož propašovala při únosu s sebou zabaleného v dece.

Malý bílý pes plemene Shih-tzu byl v zajetí klidný. „Byla mi morální podporou, i když asi původně nechtěla,“ řekla dívka anglicky. Uvedla také, že po fyzické stránce se cítí dobře a ani se v noci nebudí hrůzou. „Ale byla to tvrdá zkušenost a nějakou dobu mi to ještě potrvá, než to všechno vstřebám,“ dodala v přítomnosti svých rodičů a s Bellou v náručí.

