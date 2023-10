Pocit bezpečí je pryč, říká sestra oběti z izraelského festivalu. O smrti úřady informovaly až v den pohřbu

Izraelská armáda oznámila, že zesílí bombardování Pásma Gazy. Oblast ostřeluje už druhý týden v odvetě za teroristický útok hnutí Hamás, při kterém na začátku října zemřelo 1400 lidí. Jednou z obětí byla i dvacetiletá Rony. Teroristé ji zabili na hudebním festivalu na jihu Izraele. Od zpravodaje z místa Tel Aviv 17:55 22. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Noah se svou druhou sestrou. Poslední ze sester, Rony, zemřela při útoku Hamásu | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

„Volal nám otec, že Ronnie byla na festivalu na jihu Izrael, který přepadli teroristé. Uprchla a ukryla se v nedalekém kibucu. Potom se odmlčela. Začali jsme mít starosti. Otec se rozjel ji hledat, ale nenašel ji. Rodiče obvolali všechny nemocnice, ale marně. Její tělo našli až po třech dnech,“ říká Noah.

Vesnici, ve které žila jedna z obětí útoku Hamásu na festival na jihu Izraele, navštívil zpravodaj Jaromír Marek

Byť její setru Rony už pohřbili, o jejích posledních chvílích toho mnoho nevědí. Kde přesně ji našli, jak zemřela, to se rodina zatím nedozvěděla.

Najít se nepodařilo ani její telefon. O její smrti informovaly oficiálně úřady až v den pohřbu.

„Na jednu stranu má rodina velké štěstí, že ji našli. Nezůstali viset ve vzduchu s tím, že neví, zda žije, či nežije, co ji dělají. Je lepší, že ji neodtáhli do Gazy, nikdo neví, co se tam stane. Bydlela hned vedle nás,“ dodává Michael Kraus.

Byť Rony nebyla jako on potomkem vystěhovalců z Československa, žila s rodiči ve vesnici Beit Yizhak, kde se po válce usadil asi tucet českých rodin.

„Pocit bezpečí je pryč. Ztratili jsme důvěru v to, že nás stát dokáže ochránit. Útok ze 7. října je stejná tragédie jako holokaust,“ říká Noah.

„Zaspali jsme, chytlo nás to s kalhotami dole. Po válce, kterou vyhrajeme, všem ukážeme, co umíme,“ soudí sedmdesátník Michael, který sám bojoval v jomkipurské válce a desítky let byl rezervistou na Golanských výšinách.

Michael Kraus | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas