ONLINE: Biden vyzval k ochraně palestinských civilistů. Otevře se přechod mezi Izraelem a Gazou

Americký prezident Joe Biden v telefonátu s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem vyjádřil obavu o zbývající izraelská rukojmí držené Hamásem v Pásmu Gazy. Zároveň vyzval k ochraně palestinských civilistů na místě. Okolo města Chán Júnis na jihu oblasti mezitím pokračují tvrdé boje mezi Izraelem a Hamásem. Sledujeme online Tel Aviv 10:48 8. prosince 2023

Palestinci si na místě izraelských úderů v Chán Júnisu | Foto: Ahmed Zakot | Zdroj: Reuters

Během dne se rozléhaly nad jihem Pásma Gazy exploze. Agentura Reuters informovala o bojích mezi izraelskou armádou a bojovníky Hamásu na východ od města Chán Júnis. Izraelská armáda uvedla, že přímo ve městě zabila několik ozbrojenců.

Biden řekl Netanjahuovi, že podporuje veškeré snahy o záchranu zbývajících rukojmí. V Pásmu Gazy jich zůstává více než 130. Podle amerického prezidenta je důležité, aby k nim měl přístup Červený kříž.

Co Bidena znepokojuje, je situace palestinských civilistů. Podle něj musí Izrael dbát na rozlišování civilistů a bojovníků Hamásu. To zdůraznil i americký ministr zahraničí Antony Blinken, kterému Izrael prý slíbil civilisty chránit, ale podle něj se to ve skutečnosti tak zcela neděje.

Všichni zmínění představitelé také vyzývají k dodávkám humanitární pomoci. Podle Bidena potřebuje Pásmo Gazy víc paliva. Americký prezident sice přivítal rozhodnutí izraelské vlády zvýšit dodávky, podle něj to ale pořád není dost.

Otevření hranice

Zvýšit dodávky humanitární pomoci má také otevření hraničního přechodu Kerem Šalom mezi Izraelem a jihem Pásma Gazy. Jeho otevření po týdnech vyjednávání se Spojenými státy oznámila izraelská vláda.

Přechodem ale nemá proudit humanitární pomoc přímo do Pásma Gazy, přechod má sloužit pouze jako kontrolní stanoviště. Až dvě stě kamionů s jídlem, vodou nebo léky, které chtějí Izraelci na přechodu denně zkontrolovat, má poté do Gazy proudit přes přechod Rafáh na jihu Pásma Gazy.

Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí vydal společné stanovisko 27 humanitárních organizací, které situaci v oblasti označují jako katastrofickou. Velká část palestinských civilistů podle nich zoufale potřebuje humanitární pomoc.

Vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi řekl, že poskytování pomoci je nemožné a vyzval k příměří.

„Humanitární pomoc z naší strany je teď nemožná, riziko je velmi vysoké a lidi se hromadí na malém kousku země mezi městem Chán Júnis a Egyptem. Opravdu doufám, že se vrátí příměří, aby mohla být doručena další pomoc. A také by to mohl být předstupeň diplomatických jednání v této hrozné situaci,“ poznamenal.

Podle Hamásem ovládaného ministerstva zdravotnictví zemřelo v Pásmu Gazy od začátku ofenzivy přes 17 tisíc lidí. Další desetitisíce lidí utrpěly zranění. Domovy musely opustit necelé dva miliony lidí, to je naprostá většina obyvatel Pásma Gazy.

Další příměří navíc zatím není v plánu. Podle vyjádření představitelů, kteří se podíleli na uzavření předchozího příměří, během kterého se podařilo propustit kolem stovky izraelských rukojmí a do Pásma Gazy byla doručena humanitární pomoc, to vypadá, že další příměří je spíše daleko. Řekl to bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby.