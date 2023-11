Tunely pod Gazou jsou plné nástrah, chceme je ničit zvenčí, říká izraelský plukovník, který v nich byl

„Hamás nebojuje, ale prostě zabíjí. Nemají ‚kodex válečníka‘,“ říká plukovník Yaron Simsolo o protivníkovi, proti kterému izraelská armáda stojí. Vojákem je více než dvacet let, nyní je součástí jednotky, která operuje přímo v Gaze. V exkluzivním rozhovoru pro iROZHLAS.cz popsal, jak Hamás používá rozsáhlou síť tunelů a proč Izrael nechce dovolit dodávky paliva do Gazy. Rozhovor Praha/Izrael 5:00 6. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plukovník Yaron Simsolo | Foto: IDF

Je to měsíc od útoku Hamásu na Izrael. Vybavíte si ten okamžik, kdy jste se o útoku dozvěděl? Co jste dělal?

Byl jsem tábořit se synem na severu (Izraele). Starší syn byl doma a ve 6.40 ráno mi volal a říkal: „Tati, napadli nás raketami.“ Říkal jsem mu, že se možná spletl, protože mu přišla telefonem výstraha. Ale za hodinu už jsem tomu věřil.

Zpoza hranice přicházeli teroristé Hamásu, nacističtí teroristé, do měst a vesnic poblíž Pásma Gazy a slyšel jsem o tom, co dělali, o masakrech v různých vesnicích.

Útok Hamásu na Izrael 7. října ráno překročili bojovníci teroristického hnutí Hamás hraniční bariéru mezi Pásmem Gazy a Izraelem a nečekaně zaútočili přímo na území Izraele. Během několika hodin zabili více než 1400 lidí, většinou civilistů. Dalších asi 240 lidí, včetně dětí i seniorů, unesli do Pásma Gazy, kde je drží jako rukojmí. Izrael následně vyzval obyvatele pásma, aby se přesunuli na jih, a začal Gazu bombardovat. Cílem má být podle izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zničení Hamásu. Izrael také následně zahájil pozemní operaci v Gaze.

Všechno jsem sbalil do auta a jel k nám domů v centrálním Izraeli, vyložil jsem děti, vzal svou tašku, výzbroj, šel jsem si pro zbraň, večer už jsem se dostal do Pásma Gazy. Poslední tři týdny jsem osobně v Divizi Gaza bojující na jižní hranici.

Jaká panuje nálada mezi izraelskými vojáky?

Odhodlání je velké. Mnoho nevinných lidí bylo zavražděno, zmasakrováno. 7. října byla sobota a navíc svátek. Vojáci i jejich velitelé přišli ze svých domovů a bojovali. Po skoro deseti hodinách jsme zvládli zničit útok Hamásu na izraelské straně hranice. Po 24 hodinách jsme znovu získali kontrolu nad územím a zabili jsme nepřátele, kteří přišli do Izraele.

Když vidíte zprávy o tom, co se dělo v izraelských vesnicích: znásilnili a pak zabili ženy, zneužili a zavraždili děti, řezali dětem hlavy. Některé děti unesli potom, co zabili jejich rodiče. Upalovali lidi zaživa. Vojáci to viděli.

Máme teď sílu se chránit, protože – už nikdy víc. Odhodlání mezi vojáky i lidmi v Izraeli je velké, chceme vyhrát a vyhrajeme, protože – nikdy víc. Izraelci a Židé už nikdy nebudou znovu vražděni.

Ptám se na náladu mezi vojáky proto, že po útoku 7. října se zdálo, že z izraelské strany bude následovat velká pozemní invaze, což se nestalo. Nejsou vojáci unavení z čekání?

Jsem profesionální voják a velitel, nekontroluji, co dělá vláda, ale můžu vám říct, že v posledních dvou týdnech provádíme ofenzivní útoky a manévry uvnitř Gazy.

Plukovník Yaron Simsolo Sloužil v protiteroristické jednotce, byl také velitelem 646. výsadkářské brigády. Nyní má na starost výcvik taktiky a bojových technik v izraelské armádě. Aktuálně je součástí Divize Gaza, která bojuje v Pásmu Gazy a okolí.

Nechceme Gazu kontrolovat, ale chceme zničit teroristy, kteří provedli ten útok. Ze zřejmých důvodů média nezveřejňují všechny informace o pohybech armády na nepřátelském území. Je to pochopitelné, je to kvůli bezpečnosti našich vojáků.

Tunely plné pastí

Jste bývalým členem protiteroristické jednotky, takže předpokládám, že znáte Hamás a způsob, jakým bojuje, velmi dobře. Můžete to popsat?

To podstatné je: Hamás jsou teroristé, nemají základní lidskou morálku, nemají čest, nemají „kodex válečníka“.

Jsou to teroristé a bojují jako gerila. Vyhýbají se boji jednotka proti jednotce, snaží se najít slabé místo a získat tak výhodu. To je jedna věc. Další věc je, že používají hodně raket a improvizovaná výbušná zařízení.

Hlavní bojiště je v podzemí. Chápou, že my kontrolujeme vše nad zemí, ale před nějakými dvaceti pětadvaceti lety vykopali pod zemí mnoho tunelů. Snaží se najít slabé místo a pak (z tunelů) zaútočit. To znamená, že musíme dobře chránit naše vojáky.

Používáme různé technologie, abychom je mohli najít a zničit. Další věc je, že oni nebojují, oni prostě zabíjejí. Nebojují tak, jak je to známé u západních armád.

Zmínil jste síť tunelů Hamásu. Byl jste v nich někdy?

Ano, několikrát. Jsem v armádě 23 let a většinu své kariéry jsem bojoval proti Hamásu a Islámskému džihádu. Uvnitř tunelů jsem tak byl několikrát. Je to obrovská výzva. Náš hlavní přístup je nechodit do tunelů, ale najít je a zničit zvenčí.

Chápu to tak, že primárně v tunelech nebojujete, ale snažíte se je zničit třeba ze vzduchu…

Ze vzduchu nebo výbušninami. Je to operační výzva. Velení jednotky se může rozhodnout, jestli pošle vojáky dovnitř, ale primárně to neděláme, protože víme, že jsou plné nástražných výbušnin a pastí.

Ale pokud se přece jen z nějakého důvodu rozhodnete do tunelů vstoupit, jaké to uvnitř je? Jak to tam vypadá?

Jsou velmi tmavé, nemůžete se tam moc dobře pohybovat nebo střílet. Je to obrovská výzva, protože přesně nevíte, kam vlastně jdete, nemáte, jak se orientovat. Pokud jdete dovnitř, nemáte prostě žádnou výhodu.

Ale v roce 2014 unesli (Hamás) jednoho z našich důstojníků, takže jsme se rozhodli jít do tunelů, abychom ho osvobodili. To je asi ten jediný důvod, proč chodit dovnitř.

K čemu všemu Hamás tunely používá? Skladují tam třeba zbraně?

Ke všemu. Většina jejich bojovníků je v podzemí. Nejsou nad zemí protože, jak jsem říkal, chápou, že nad zemí to kontrolujeme my. Další věc je, že používají zvenčí (nad zemí) vlastní civilisty jako lidské štíty, zatímco oni sami se schovají do tunelů, aby mohli uniknout.

(Hamás) má pod zemí například hodně dělostřeleckých systémů, které vyndají ven a hned zase schovají. Všechna jejich velitelství jsou pod zemí. Vůdci teroristů zůstávají pod zemí, což jim umožňuje přežít válku.

Mohou se tak pohybovat a manévrovat v podzemním městě a přemisťovat se z místa na místo. Tohle je jejich hlavní výhoda, postavili si podzemní město.

Situace v Pásmu Gazy Izrael už měsíc provádí nálety v Pásmu Gazy. Kromě toho spustil také pozemní operaci, nejdřív pouze na okraj Gazy, nyní izraelská armáda hlásí, že obklíčila hlavní město. Od 7. října zemřelo podle palestinských úřadů spravovaných Hamásem v Pásmu Gazy přibližně 9300 Palestinců, z toho skoro čtyři tisíce dětí. Údaje nelze nezávisle ověřit. Podle OSN je v Pásmu Gazy nyní humanitární krize, na místě chybí potraviny, voda, palivo či léky. Generální tajemník António Guterres situaci označil za humanitární katastrofu. Do Pásma Gazy od začátku konfliktu projelo přes egyptský přechod Rafáh necelých čtyři sta kamionů s humanitární pomocí, většina z nich v posledních dnech. Podle OSN je však potřeba nejméně sto denně k zajištění základních potřeb civilistů. V Pásmu Gazy žije 2,3 milionu lidí, podle agentury AP je polovina z nich mladší 18 let.

Zmínil jste, že Hamás používá civilisty jako lidské štíty. Jak je možné s ním v takových situacích vůbec bojovat?

Na začátku války jsme lidi v Gaze, v různých vesnicích a městech, varovali, že zaútočíme. Řekli jsme všem civilistům, aby odešli. Řekli jsme jim, kam mohou jako civilisté jít, než jsme zaútočili. Kromě toho dvakrát kontrolujeme, zda lidé opravdu opustili město. Kdo zůstane, je terorista. Hamás tomu rozumí, a poté, co tam pošleme naše vojáky, Hamás zřídí kontrolní stanoviště a nepustí civilisty pryč z města.

Myšlenka Hamásu

Jak ale rozlišíte mezi civilisty a bojovníky Hamásu?

Je to velmi těžké, ale můžu vám říct, že pokud si nejsme jistí, neútočíme. Ale oni používají své vlastní lidi jako lidské štíty. To musíte přijmout. Ale když jen trochu víme, že bychom zasáhli civilisty, nejdeme do boje.

Izrael nechce dovolit, aby byl určitý druh humanitární pomoci doručen do Gazy, mluvím třeba o palivu. Údajně pro to, aby tuto pomoc nezneužil Hamás. Proč?

Doteď jsme jim v každé operaci dávali vše pro lidi. Teď používají palivo pro svůj tunelový systém a víme, že Hamás má hodně paliva uskladněného uvnitř tunelů.

Palivo je jediná věc, kterou tam nedovolíme přivést z tohoto důvodu. Ale Hamás bere a krade různé věci z nákladních vozidel (s humanitární pomocí) pro vojenské účely. Jídlo a vodu, kterou je potřeba dostat k civilistům, berou pro své bojovníky.

Jaká je podle vás budoucnost Gazy?

Nejsem politik, ale voják. Nevím přesně, co vláda chce v budoucnosti. Můj cíl je zničit teroristy. Od roku 2007 Hamás kontroluje Pásmo Gazy. I teď ale vidíte rodiny a lidi, jak slaví, když dojde k teroristickému útoku (na Izrael). Lidé v Izraeli zemřeli při teroristických útocích a lidé v Gaze slavili.

Nevím, co bude v budoucnosti, ale Palestinci musí změnit svůj postoj k Izraeli, musí chápat, že Izrael bude i dál velká země. Hamás si vzal miliardy dolarů, neměli by je používat na vojenské projekty, ale dát je svým lidem na vzdělání. Palestinci musí změnit svou vládu, aby si zajistili budoucnost. To ale není můj problém, ale jejich.

Kdy se podaří potlačit Hamás? Kdy válka skončí?

Nemohu říct datum, ale Hamás je myšlenka. Myslím, že myšlenka Hamásu nezmizí, ale my uděláme cokoliv, abychom zničili vojenskou sílu Hamásu. Zabere to několik týdnů, ale myšlenka (Hamásu) nezmizí.