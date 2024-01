Expert: Izraelský útok na velitele Hamásu v Libanonu hnutí příliš neomezí, zabitého velitele rychle nahradí

Izraelská vláda apeluje na hnutí Hizballáh, které má v Libanonu velký vliv, aby se zdrželo odvety za úterní zabití jednoho z nejvýše postavených mužů teroristického hnutí Hamás Sáliha Arúrího. Ten zemřel na předměstí Bejrútu při vzdušném úderu, ke kterému se sice Izrael oficiálně nepřihlásil, ale označil ho za chirurgický zásah proti Hamásu. „Hizballáh útok nenechá bez odpovědi,“ míní bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity Josef Kraus. Rozhovor Praha/Bejrút 19:03 3. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výbuch po útoku v Bejrútu, při kterém zemřel zástupce šéfa Hamásu Sálih Arúrí | Foto: Hussein Malla | Zdroj: ČTK / AP

Vedení mírových sil OSN v Libanonu UNIFIL dalo najevo velké obavy z možné eskalace napětí. Jak je podle vás pravděpodobné, že by se teď konflikt mezi Izraelem a Hamásem rozrostl i na otevřený střet s Hizballáhem?

V tuto chvíli si stále myslím, že tato varianta je méně pravděpodobná. Co ale považuji za vysoce pravděpodobné, je, že tato událost a situace povede k nějaké vyšší míře eskalace, minimálně na nějaký omezený čas.

Nedovedu v tuto chvíli říci, jestli Hizballáh bude reagovat tím, že začne ostřelovat více raketami izraelské teritorium nebo něco podobného. Hizballáh nemůže nechat incident bez odpovědi už i z toho důvodu, že by tím ztratil tvář před vlastními lidmi. To znamená, že odpověď určitě přijde, ale nedokážu úplně identifikovat míru intenzity.

Nicméně je třeba ten incident vnímat právě tak, že Izraelci nebo kdokoliv útok provedl, si dával velký pozor na to, aby nedošlo k zásahu jenom nějakých libanonských vojáků, myšleno ať už libanonské armády nebo členů Hizballáhu.

To znamená, že opravdu byli zlikvidováni především příslušníci Hamásu, případně nějakých dalších skupin, ale nikoli vlastně příznivci Hizballáhu. Z toho důvodu nemá Hizballáh takový klíčový důvod situaci eskalovat až do přímých vojenských střetů. Tohoto bych se v tuto chvíli neobával. Považuji to za méně pravděpodobné.

Izrael označil úterní úder na předměstí Bejrútu, při kterém zemřel zástupce šéfa Hamásu Sálih Arúrí a několik dalších velitelů, za chirurgický zásah. Skutečně jsou tyto údery tak dobře cílené, že neohrožují civilisty? A jak často Izrael takové útoky přímo v Libanonu podniká?

Toto opravdu chirurgický zásah byl právě z toho důvodu, že o civilních obětech v tuto chvíli nevíme. Opravdu měli zemřít pouze ozbrojenci nebo vedoucí osoby Hamásu. Podnikat ale takové útoky v civilní zástavbě je samozřejmě vždycky velice problematické, protože vždycky může jít někdo kolem, pojede auto, někdo navštíví bytový prostor a tak dále.

Vždycky je tady poměrně vysoké riziko kolaterálních škod. Izrael tyto útoky podniká poměrně pravidelně, byť Libanon není úplně typickým teritoriem. V tuto chvíli se největší izraelská pozornost soustředí spíše na Sýrii, konkrétně na Damašek a na další oblasti, kde vlastně k tomu izraelskému ostřelování nebo i tomuto zabíjení konkrétních vybraných jedinců dochází relativně často, a to třeba i několikrát týdně.

Bejrút je v tomto trošku výjimka. Je to podle mě způsobeno tím, že Izrael se snaží neeskalovat situaci mezi sebou samým a Hizballáhem na druhé straně, zatímco v případě Sýrie tam chybí protihráč, který by mohl jít nebo chtěl jít do otevřeného konfliktu se státem Izrael.

Jak moc smrt Sáliha Arúrího a dalších velitelů zasáhne teroristické hnutí Hamás?

Nemyslím si, že nějak výrazně, alespoň co se týče úrovně vojenských operací nebo jiných záležitostí. Samozřejmě morálně nebo politicky to určitá újma může být. Tyto postavy zvlášť exilového hnutí Hamás, ať už jsou v Kataru nebo v Sýrii nebo v Egyptě nebo v Libanonu, se osobně domnívám, že nemají až tak přímý vliv na to, co se teď děje přímo v Pásmu Gazy. To jsou úplně jiní velitelé.

Tito lidé mají většinou za úkol shánět podporu, shánět peníze, udržovat mezinárodní kontakty. Toto může být předmětem nějaké omezené újmy, ale Arúrí bude jistě velice rychle nahrazen někým jiným.