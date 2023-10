ONLINE: Izraelská armáda hlásí stovky zabitých útočníků, s Hamásem bojuje na osmi místech

Izraelská armáda po vypuknutí bojů s radikálním palestinským hnutím Hamás zabila stovky ozbrojenců a další desítky zajala, oznámil mluvčí ozbrojených sil Daniel Hagari. Ozbrojené křídlo Hamásu uvedlo, že jeho příslušníci stále svádí tvrdé boje na několika místech uvnitř Izraele. V Pásmu Gazy mezitím podle zpravodajských agentur evidují už více než 300 mrtvých za pokračujícího izraelského bombardování. Sledujeme online Jeruzalém 10:42 8. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelští vojáci | Zdroj: Reuters

Izraelská armáda ráno sdělila, že se s ozbrojenci Hamásu stále potýká v osmi oblastech, do kterých pronikli při sobotním bezprecedentním útoku na izraelské území. Neuvedla při tom, že by se na místech aktivně bojovalo. V dalších 22 napadených lokalitách naopak už dostala situaci pod kontrolu, uvedl mluvčí Richard Hecht.

Z Libanonu je hlášena střelba na sever Izraele, přihlásil se k ní Hizballáh Číst článek

Izrael je „stále ve válce“, řekl Hecht. „Stále dokončuje snahy převzít plnou kontrolu nad izraelským územím a komunitami,“ citovala jej zpravodajská společnost BBC. Armáda mimo jiné přišla s tvrzením, že zabránila novému průniku Palestinců do Izraele, když na pláži severně od Pásma Gazy zneškodnila pět útočníků.

Celkem Hagari hlásil zabití přes 400 palestinských „teroristů“, a to jak na izraelském území, tak v Pásmu Gazy, uvádí list The Times of Israel. Izraelské letectvo v reakci na průnik Hamásu do Izraele bombardovalo cíle napříč pobřežní enklávou, přičemž srovnalo se zemí celé budovy. Podle nejnovější bilance palestinských činitelů nálety zabily 313 lidí a dalších skoro 2000 zranily.

Izrael uvádí, že zasáhl řadu objektů Hamásu, včetně sídla šéfa zpravodajské služby militantního hnutí. Podle izraelské armády v neděli ráno letecké údery v Pásmu Gazy pokračovaly. Od palestinských zdrojů už v sobotu přicházely informace, že nálety zasahují i zdravotnickou infrastrukturu.

Izrael chce zničit kapacity Hamásu, zastaví dodávky zboží či energií do Gazy, uvedl Netanjahu Číst článek

Na izraelském území se jedním z center bojů zdá být město Sderot, které zmiňuje i nedělní prohlášení Hamásu. Z obce v těsné blízkosti severovýchodního konce Pásma Gazy začala v sobotu odpoledne přicházet svědectví reportérů, podle kterých byla na ulici těla zabitých. Mimo jiné se tam sváděly boje o policejní stanici, kterou se Izraelcům zhruba po 20 hodinách podařilo znovudobýt.

Ostře sledovaná je také situace v kibucu Beeri jižně od Sderotu, kde v sobotu podle všeho útočníci drželi desítky obyvatel jako rukojmí. Izrael v noci na neděli ohlásil osvobození téměř 50 lidí.

V nedaleké obci Kfar Aza však obyvatelé více než 24 hodin po prvních útocích dál čekali na pomoc, zabarikádovaní ve svých domech, píše deník Haarec. „Kfar Aza pořád sužuje válka,“ cituje list nejmenovaného člena komunity. „Teroristé stále chodí po kibucu! Střílí na chodnících, schovávají se na střechách, někteří jsou v domech s rukojmími!“ uvedl.