Hizballáh je výrazně oslaben, Hamás osamocen. Příměří má šanci vydržet, věří Kalhousová

Od středečního rána platí příměří mezi Izraelem a radikálním libanonským hnutím Hizballáh. Podle Ireny Kalhousové, ředitelky Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově, má dohoda šanci vydržet. A to přesto, že do poslední chvíle na sebe obě strany intenzivně útočily. „Izrael i Hamás chtěly ještě ukázat, že do příměří jdou z pozice síly, nikoli z donucení," přibližuje analytička pro Český rozhlas Plus. Rozhovor Tel Aviv/Bejrút 12:53 27. listopadu 2024

Izraelská armáda ostřelovala Bejrút do poslední chvíle. Je šance, že příměří vydrží?

To je běžný postup. I v minulosti jsme viděli, že těsně před uzavřením příměří obě strany ještě eskalovaly útoky. A nebyly to jenom izraelské útoky na Bejrút, ale také raketové útoky Hizballáhu na Izrael.

Obě strany ještě chtějí ukázat, že do příměří jdou z pozice síly, nikoli z pozice donucení. Ale nemyslím si, že to ukazuje, že příměří nemá šanci vydržet. To teprve ukážou další dny.

V jaké kondici je aktuálně Hizballáh? Má libanonská vláda šanci převzít správu země?

Hizballáh je výrazně oslaben. Především jeho vojenská struktura je, nechci říct úplně v troskách, ale výrazně slabší, než byla před několika týdny, než začala ofenziva Izraele.

Nicméně je pravda, že bude velmi záležet na tom, do jaké míry bude libanonský stát schopen zaplnit mocenské vakuum, které tam do určité míry vzniklo.

Írán se na druhou stranu bude určitě snažit, aby se Hizballáh okamžitě postavil na nohy. Proto jsou také mnozí Izraelci skeptičtí a upozorňují, že podobná situace tu byla už v roce 2006. Že si Izrael jen koupil několik let příměří.

Libanonská armáda varovala vysídlené lidi před rychlým návratem do jejich domovů. S čím to souvisí?

Jde o to, že izraelská armáda má dva měsíce na to, aby se stáhla z libanonského území, a libanonská armáda má dva měsíce na to, aby ji nahradila.

Velký příchod civilního obyvatelstva v tuto chvíli není ideální, protože situace je pořád ještě velmi křehká. Přesto vidíme na záběrech z Libanonu, že se možná už tisíce lidí vydaly domů.

Podle některých zpráv stojí o příměří i Hamás. Je šance, že se ho podaří uzavřít?

Hamás se v tuto chvíli cítí osamocen, protože jeho představa, že Izrael bude vystaven útokům z několika front naráz, se nedaří naplnit. Hamás to může dovést k umírněnějším požadavkům, než měl dosud. Z úst izraelských politiků ale zatím nezaznívá, že jsou připraveni ukončit válku v Gaze.

Irena Kalhousová | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus