Izrael informoval Egypt o přípravě pozemní operace v Rafahu. Věří, že zničí poslední baštu Hamásu

Izraelská armáda spustila přípravy k pozemní operaci v Rafahu. Informace přinesl s odvoláním na egyptské zdroje americký list The Wall Street Journal. Podle armády se v Rafahu soustředí poslední čtyři prapory ozbrojenců Hamasu. S chystanou operací nesouhlasí západní spojenci Izraele včetně Spojených států. Od stálého zpravodaje Rafah 8:16 23. dubna 2024

Zatím neexistují informace, které by potvrzovaly, že se něco děje přímo v terénu. Nicméně vzhledem k tomu, že Rafah leží přímo na egyptských hranicích, už Izrael informoval Egypt o začátku operace a vypadá to, že by měla začít v příštích dnech či týdnech.

Nejprve by měl Izrael přistoupit k evakuaci civilistů, které chce údajně evakuovat do města Chán Júnis, do stanových táborů, které kolem města připravuje. Izrael upustil od velkého plánu na vybudování více než 30 stanových měst podél pobřeží pásma Gazy.

Údajně také chce koordinovat evakuaci se Spojenými státy, s Egyptem a dalšími arabskými zeměmi, je ale otázka, co si pod touto koordinací představit. Evakuace civilistů by měla trvat dva až tři týdny, poté by měla přijít samotná vojenská operace. Egyptské zdroje odhadují, že ta by měla trvat zhruba šest týdnů.

Izrael věří, že kromě zbylých praporů Hamásu najde v Rafahu také jeho vedení, tedy nejvyššího velitele vojenského křídla Hamásu v Gaze Jahjá Sinvára, a že tam pravděpodobně právě vedení Hamásu ukrývá i zbylé rukojmí.

Nesouhlas Washingtonu

Americká administrativa dala jasně a mnohokrát najevo, že s ofenzivou v Rafahu nesouhlasí, ale zatím to vypadá, že ani tento postoj nejbližšího a nejdůležitějšího spojence Izraele od ofenzivy neodradí.

Washington stále může použít ještě silnější tlak, aby rozhodnutí zvrátil, ale v tuto chvíli se zdá, že Izrael je připravený operaci provést.

Už u odvety proti íránskému útoku se ukázalo, že se Izrael nehodlá nutně řídit názory svých západních spojenců.

Jedna z posledních pojistek proti útoku na Rafah bylo jednání o rukojmích s Hamásem. Tato pojistka už také není ve hře, protože jednání prakticky nepokračují. Ani jedna strana jim evidentně v tuto chvíli nedává žádnou šanci, takže se zdá, že Izrael ofenzivu v Rafahu skutečně připravuje a uskuteční.

Volání po odchodu Netanjahua

V pondělí také oznámil rezignaci šéf izraelského vojenského zpravodajství Aharon Haliva a přijal tím údajně odpovědnost za debakl izraelské obrany při útoku Hamásu sedmého října.

Obecně se očekává, že i další rezignace budou následovat, především Izraelci to očekávají. Špičky bezpečnostního aparátu zpravodajských služeb přijali zodpovědnost za debakl 7. října už krátce po teroristickém útoku Hamásu, takže jejich rezignace byla spíše otázkou času.

Izraelci, kteří viní bezpečnostní aparát z tohoto selhání, hlavně očekávají přijetí politické odpovědnosti samotným premiérem Benjaminem Netanjahuem. Toho se zatím ani slovně nedočkali a nic nenaznačuje tomu, že by Netanjahu chtěl příkladu šéfa vojenského zpravodajství v nejbližší době následovat.

Pesach a rukojmí

V Izraeli začaly mimo jiné svátky pesachu. Doprovázeli je ale další protesty. Počtem nebyly protesty veliké, spíše šlo o symboliku.

Zhruba 200 lidí protestovalo před domem premiéra Netanjahua a v Tel Avivu na takzvaném náměstí unesených, kde se co týden scházejí rodiny rukojmích v pásmu Gazy. Přišli tam například přeživší obyvatelé kibucu Beeri, jednoho z nejvíce postižených měst při útoku Hamásu.

Už v rámci protestu pořádali obyvatelé kibucu Beeri sederovou večeři, tedy večeři na začátku pesachu, při níž se schází celá rodina. Upozorňovali na to, že tento pesach nemůže být kompletní a že se nemůžou sejít všichni, protože zhruba 130 lidí je stále v zajetí.