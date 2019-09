Írán vyvíjel jaderné zbraně na tajném místě, tvrdí Netanjahu. Teherán z držení zbraní osočil Izrael

Írán vyvíjel jaderné zbraně na tajném místě ve městě Ábáde, prohlásil v pondělí izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Když Teherán zjistil, že Izrael má informace o existenci místa, zařízení zničil, tvrdí Netanjahu, kterého citují tiskové agentury. Existenci zařízení podle premiéra potvrdily dokumenty z Íránu, které Izrael získal a zveřejnil loni. Íránský ministr zahraničí v reakci uvedl, že právě Izrael je zemí, která vlastní jaderné zbraně Jeruzalém/Teherán 23:12 9. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský premiér Benjamin Netanjahu | Zdroj: Wikimedia Commons (CC BY-NC)

Netanjahu hovořil na nečekaně svolané tiskové konferenci. Někteří jeho kritici a političtí oponenti ho následně obvinili, že se oznámením snaží získat hlasy před předčasnými parlamentními volbami, které se uskuteční 17. září a které budou letos už druhé. Po těch minulých se Netanjahuovi nepodařilo sestavit koalici.

„V tomto zařízení Írán podnikl experimenty s cílem vyvinout jaderné zbraně,“ prohlásil podle agentury Reuters Netanjahu. Podrobnosti nesdělil, ukázal ale novinářům dva satelitní snímky - na tom prvním z června byla budova neporušená, na tom druhém z července byly její části zničeny.

„Toto chci vzkázat tyranům z Teheránu,“ řekl Netanjahu. „Izrael ví, co děláte, Izrael ví, kdy to děláte, a Izrael ví, kde to děláte,“ zdůraznil premiér.

Městečko Abáde se nachází asi 500 kilometrů jihovýchodně od Teheránu a proslulo zejména výrobou koberců.

Jair Lapid, který jako kandidát strany Modrá a bílá bude ve volbách stát proti Netanjahuovu Likudu, premiéra na twitteru osočil, že kompromituje bezpečnost kvůli volební propagandě.

Izrael považuje Írán za úhlavního nepřítele a Netanjahu je hlavním odpůrcem mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Podle izraelského premiéra se Írán snaží vyvinout atomovou bombu, což Írán odmítá.

Vzájemné osočování

Netanjahuovy komentáře přicházejí den poté, co Reuters informoval, že Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) objevila stopy uranu na jiném místě v Íránu, které k tomu nebylo určeno. Podezřelý nález ale zatím Írán nevysvětlil.

Íránský ministr zahraničí Muhammad Džavád Zaríf v reakci na pondělní výroky izraelského premiéra na twitteru napsal, že Izrael poukazuje na „údajně“ zničené zařízení v Íránu, a přitom je to právě Izrael, kdo ve skutečnosti jadernými zbraněmi disponuje. Další podrobnosti k zařízení Zaríf neuvedl.

Sdílel ale video z roku 2002, na kterém Netanjahu mluví o pozitivních přínosech svržení iráckého diktátora Saddáma Husajna. Izrael nikdy nepřiznal, že má jaderné zbraně.

Írán a šest světových mocností - Británie, Čína, Francie, Německo, Rusko a USA - v roce 2015 podepsaly dohodu. Teherán se v ní zavázal, že omezí svůj jaderný program výměnou za zrušení sankcí, které jsou s ním spojeny. Díky dohodě se zahraničním firmám otevřel přístup na rozsáhlý íránský trh, kde je 80 milionů lidí.

Americký prezident Donald Trump ale loni v květnu oznámil, že Spojené státy od dohody odstupují a pak zavedl proti islámské republice sankce. Letos začal Írán postupně části jaderné dohody vypovídat a požaduje po ostatních signatářích, aby zmírnili dopad amerických sankcí, pokud chtějí dohodu zachovat.