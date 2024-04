Symbolika je na Blízkém východě nejdůležitější, Izrael ani Írán nechtějí konflikt vyostřovat, míní expert

Írán nechystá za noční incident bezprostřední odvetu, protože se nepotvrdil jeho zahraniční původ. Podle vysoce postaveného íránského představitele šlo spíše o infiltraci na íránské území. Írán i Izrael význam vojenské akce snižují. „Naznačuje to, že obě strany mají zájem úroveň vzájemného konfliktu dále nevyostřovat,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál ředitel Blízkovýchodního odboru ministerstva zahraničí Petr Hladík. Rozhovor Praha 19:20 19. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Íránské drony a reakce izraelské protivzdušné obrany nad Jeruzalémem. | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

Připomeňme, že nynější konfrontaci vyvolal počátkem dubna útok na íránský konzulát v syrském Damašku, při němž bylo zabito i několik vysokých důstojníků íránských revolučních gard a dva generálové. Jaký obrázek se tedy v tuto chvíli na základě dostupných informací nabízí? Pokud jde o rozsah nočního vzdušného útoku na Írán, na jaké cíle byl zřejmě zaměřen a odkud mohl být veden?

O tom, odkud byl veden, nechci spekulovat. Sám jste v úvodu označil ten izraelský útok za „údajný izraelský útok“ a my v tuto chvíli nemáme bližší informace, takže také vycházíme z toho, co je dostupné, ať už přes náš zastupitelský úřad, nebo zastupitelské úřady v regionu.

Podstatné ale je, že stejně tak jako se Izrael nikdy oficiálně nepřihlásil k útoku z prvního dubna na íránský konzulát v Damašku, tak i teď izraelská oficiální místa zachovávají mlčení.

Nicméně to, že k útoku došlo právě v Isfahánu, kde je nedaleko jaderné zařízení Íránu, má svůj symbolický význam. A symboly jsou na Blízkém východě vždycky to nejdůležitější.

Navíc k útokům došlo nejenom přímo na území Íránu, ale máme už potvrzené zprávy, že k útoku došlo třeba na instalace protiletecké obrany v Sýrii a nějaké útoky byly hlášeny i z Iráku.

To znamená, byť tam není ze strany Izraele přiznání, ten symbolický efekt – to, že je tu možnost, že se začnou tyto věci dít – tam je zcela jednoznačně.

Jak poznamenal jeden analytik, situace je zatím poměrně zamlžená. Může ale z těch informací i z Teheránu, podle něhož se Írán nestal terčem útoku zvenčí, vyplývat, že šlo pravděpodobně o akci speciálních izraelských jednotek vyslaných na íránské území?

Nemyslím si. Ta míra sofistikovanosti toho útoku asi zůstane zamlžená navždy. Podstatné je to, že se útok odehrál uvnitř Íránu.

Když se vrátím k té symbolice – přesto, že tato zařízení jsou hlídána tím nejlepším, co má Írán k dispozici, což jsou zařízení S-300 ruské provenience, která mají za úkol chránit tyto instalace, tak ten výkon nebyl stoprocentní.

Nemůžeme tedy přesně říct kdo, jak, odkud útok provedl, ale už to, že k němu došlo, což nepopírají ani íránská oficiální místa, tak je zprávou per se.

Hlasy z Íránu i z Izraele snižují význam té vojenské akce. Íránský činitel, na něhož se odvolává agentura Reuters, dopoledne uvedl, že Teherán nechystá bezprostřední odvetu za noční „incident,“ protože nepřišel zvenčí. Je tedy patrné, že Teherán fakticky vítá tento scénář, kdy není nucen k další odvetné akci, když je zřejmé, že se Írán stal terčem izraelské akce?

Lépe bych to neřekl. To je teď v této vypjaté situaci to úplně nejdůležitější. To, že Izrael oficiálně nepřiznává svou účast na útoku, i to, že nedošlo k nějakým výrazným materiálním škodám či škodám na životech, aspoň do této doby o tom nevíme.

Naznačuje to, že obě strany mají zájem úroveň toho vzájemného konfliktu dále nevyostřovat.

Podle zdrojů citovaných v amerických médiích Washington naléhal na premiéra Netanjahua, aby Izrael neodpovídal na vzdušný útok Íránců z minulé soboty. List The New York Times píše, že americký ministr obrany Lloyd Austin si ještě ve čtvrtek telefonoval s izraelskými partnery. Dá se předpokládat, že forma, kterou Izrael zvolil pro odvetnou akci, může být přijatelná i pro Američany?

Teď budu čistě spekulovat, ale ano. V této chvíli nesmíme zapomínat na to podstatné, že Izrael stále ještě vede bojové operace v Pásmu Gazy a vede je za účelem toho nejpodstatnějšího - s cílem osvobodit rukojmí, která stále teroristé z Hamásu v Pásmu Gazy drží.

Pro Izraelce, aby dotáhli vojenskou stránku, je nejpodstatnější dokončit tu operaci právě na jihu Pásma Gazy.

Bez koordinace se svým největším spojencem, což jsou Spojené státy americké, ani toto nemůže být dokončeno. Byť teď budu čistě spekulovat, tak ano, to, co se nyní odehrává na izraelsko-íránské frontě, je jistě nějakým způsobem úzce koordinováno i s americkou stranou.

Nasvědčují vyjádření obou stran, že by se tímto ta nejnovější konfrontace mezi Íránem a Izraelem mohla uzavřít?

To je to, v co my jako Česká republika i my jako Evropa pevně doufáme, koneckonců to bylo i obsahem mimořádné Rady ministrů zahraničních věcí, která vysílala velmi silný apel všem stranám, aby se snažily deeskalovat a dál nevyhrocovat tu situaci.

To, že nějaká odpověď musela přijít, tím se netajil ani izraelský válečný kabinet. Ale ano, opravdu to vypadá tak, že pro tuto chvíli další vyostření konfliktu nehrozí.