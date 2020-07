Izrael vypustil další špionážní satelit. Zařízení by mělo sledovat vojenské aktivity Íránu

Satelit Ofek-16 je podle izraelských představitelů dalším nástrojem, díky kterému bude židovský stát moci sledovat možné hrozby v regionu. Tyto hrozby Izrael neupřesnil, nicméně za nejnebezpečnějšího nepřítele považuje už dlouho Írán. A to jak kvůli jeho jadernému programu, tak i kvůli častým výhrůžkám. První satelit Izraelci vypustili už v roce 1988.

Satelit byl vypuštěn nedlouho poté, co Írán informoval o požáru v jaderném provozu v Natanzu. Plameny tam způsobily rozsáhlé škody, které by mohly zpomalit vývoj pokročilých odstředivek na obohacování uranu. Íránští představitelé zatím příčinu požáru nezveřejnili, objevilo se ale podezření, že by za ním mohl stát právě Izrael, uvedla AP.