O nejbližší rodinu přišel při pádu lanovky, teď se o chlapce přetahují příbuzní v Itálii a Izraeli

Soud i izraelském Tel Avivu bude ve čtvrtek rozhodovat o opatrovnictví chlapce, který jako jediný přežil zřícení lanovky letos v květnu. Při neštěstí v severní Itálii zemřelo 14 lidí a šestiletý Ejtan Biran v tragédii přišel o rodiče i sourozence. V září v Itálii nastoupil do školy, teď je ale v Izraeli, kam ho odvezl jeho děda. Tel Aviv 7:52 23. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít pád kabinové lanovky v italské Strese | Zdroj: Reuters/italian police

Ejtan jako jediný přežil zřícení lanovky pod italskou horou Mottarone letos 24. května. Po smrti rodičů a bratra jsou teď jeho nejbližšími příbuznými jeho tety, strýcové a bratranci a také jeho prarodiče.

V severní Itálii se zřítila kabina lanovky, nejspíše se utrhlo nosné lano. Pád nepřežilo čtrnáct lidí Číst článek

Ejtan se narodil v Izraeli, ale protože prakticky celý život prožil v Itálii, úřady ho krátce po tragédii svěřily jeho tetě Aje Biran-Nirkové. Ta žije v Pavii, stejně jako Ejtanova rodina, a vychovává ho tam spolu s Ejtanovými bratranci. A začátkem září taky hocha poslala poprvé do školy.

Jenže minulý týden Ejtana jeho děda Šmuel Peleg odvezl do Izraele. Tvrdí, že by chlapec měl vyrůstat právě tam.

Peleg zdůrazňuje, že hoch se narodil v Izraeli, má po rodičích izraelské občanství a mluví hebrejsky, a proto by měl vyrůstat v Izraeli, kde jsou i jeho další příbuzní po matce. Tvrdí také, že přesídlení do Izraele ještě před květnovou tragédií plánovali i Ejtanovi rodiče.

Pád kabiny lanovky v Itálii podle záchranářů způsobilo utržené lano a selhání nouzové brzdy Číst článek

Naproti tomu Ejtanova teta a její právníci požadují, aby se chlapec urychleně vrátil do Itálie, protože v Izraeli mu hrozí další psychické újmy. Tvrdí totiž, že už po necelém týdnu v Izraeli na Ejtanovi bylo vidět, že mu někdo vymývá mozek. Chlapec prý recitoval naučené fráze a věty, které mu někdo vtloukl do hlavy.

Navíc teď Ejtan není u příbuzných, ale v péči lékařů. Mimo jiné proto, že podle předběžného rozhodnutí soudu z minulého týdne je totiž jeho děda v domácím vězení kvůli podezření z únosu.

‚Podstoupili riziko, které skončilo tragédií.‘ Úmyslně vložená vidlice vyřadila brzdu zřícené kabiny lanovky Číst článek

Soud bude rozhodovat podle Haagské úmluvy o ochraně práv dítěte. Případ je ale unikátní, protože úmluva počítá s tím, že podobné spory o dítě budou mezi jeho rodiči - tedy, když někdo unese dítě z jeho přirozené rodiny, respektive od jednoho z rodičů.

To se teď stát nemůže, protože oba rodiče jsou po smrti. Jak uvádí izraelský deník Haarec, úmluva by v případě únosu měla dítě vrátit do země, kde dítě vyrůstalo, tedy do Itálie.

V neprospěch přesídlení do Izraele mluví i fakt, že chlapcův děda byl v minulosti odsouzen za domácí násilí. Pokud i ve čtvrtek soud v Tel Avivu uzná, že Peleg chlapce do Izraele unesl, dá se čekat, že šestiletého Ejtana vrátí zpátky k jeho tetě do Itálie.