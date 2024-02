Černochová je v Izraeli. Jednala o bezpečnostní situaci na Blízkém východě i o armádních nákupech

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) je v Izraeli, jednala tam se svým izraelským protějškem Joavem Galantem. Mluvili spolu o bezpečnostní situaci na Blízkém východě i v Evropě, obranně-průmyslové spolupráci obou zemí i o akvizičních projektech. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. Tel Aviv/Praha 13:16 8. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) se svým izraelským protějškem Joavem Galantem | Zdroj: Ministerstvo obrany

Černochová podpořila právo Izraele na sebeobranu, odsoudila říjnový útok teroristického hnutí Hamás a také ocenila kroky Izraele k navýšení humanitárních dodávek do Pásma Gazy.

„Izrael je naším nejbližším partnerem na Blízkém východě. Stejně jako v roce 1948 i nyní stojíme po vašem boku a jsme připraveni poskytnout pomoc dle vašich potřeb,“ řekla.

Černochová a americký velvyslanec podepsali nákup stíhaček F-35. Česko za ně zaplatí 150 miliard korun Číst článek

Česká armáda má s tou izraelskou navázanou spolupráci. Čeští specialisté se v Izraeli účastní nejrůznějších kurzů či školení.

„Vypracovali jsme plán bilaterálních aktivit k posílení praktické spolupráce a pevně věřím, že v tomto společném úsilí budeme pokračovat hned, jak to okolnosti dovolí,“ sdělila ministryně.

Kromě toho Česko spolupracuje s Izraelem na některých vyzbrojovacích projektech, objednalo si třeba izraelské radary MADR nebo protiletadlový systém SPYDER. Zatímco radary už česká armáda dostala, systém SPYDER obdrží do konce roku 2026.

Černochová je tak dalším českým politikem, který do Izraele zamířil. Ještě v říjnu 2023 to byl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), následně premiér Petr Fiala (ODS). na začátku prosince do země zavítali předseda Senátu Miloš Vystrčil společně s šéfkou Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou. V polovině ledna Izrael navštívil prezident Petr Pavel.