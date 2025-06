Izrael je schopen ovládnout vzdušný prostor Íránu, podotýká Bříza. V čem je unikátní jeho obrana?

Už týden útočí Izrael na cíle v Íránu. Írán útoky opětuje. A Západ se snaží Írán přimět k tomu, aby dal jasné záruky, že si nevyrobí jadernou zbraň. Může teď ale Izrael vojensky zlomit íránský režim sám? „To není jeho hlavním cílem. Hlavním cílem této izraelské operace Vzpínající se lev je zničit nebo eliminovat na dlouhé roky íránský jaderný program,“ přibližuje v pořadu Co se děje se světem na Radiožurnálu bezpečnostní expert Vlastislav Bříza. Rozhovor Praha 17:05 20. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský protiraketový systém likviduje íránské střely | Foto: Violeta Santos Moura | Zdroj: Reuters

Pojďme stručně do minulosti. Co například dala světu Perská říše, které byl Írán součástí, a odkud, kam se rozkládala?

Na každého z nás určitě zapůsobily pohádky Tisíce a jedné noci nebo krásné paláce. Tak to přesně bylo v Persii. Perská říše byla na svém vrcholu mezi 6. a 4. stoletím př. n. l., ve své expanzi trvala prakticky 200 let. Byla to také první velká světová říše v dějinách, která se rozprostírala na třech kontinentech. Do Persie patřily státy jako Afghánistán nebo Írán, ale sahala až k Egyptu a k východní části Řecka.

A v čem všem Perská říše vynikala?

Vynikala velkou tolerancí v mnoha ohledech, jak v kulturní oblasti, tak v náboženské. Povolila třeba návrat Židů z babylonského zajetí do Jeruzaléma, takže když dneska občas slyšíte, že Židé nemají v této oblasti co dělat, tak tady vidíte, že již tenkrát jim Perská říše povolila přesun z babylonského zajetí do Jeruzaléma. Perská říše měla také velmi rozvinutý systém doručování speciálních poštovních služeb.

Persii založil už v polovině 6. století př. n. l. Kiros II z dynastie Achaimenovců. Teprve před 90 lety, 21. března 1935, se přejmenovala na Írán, který ale zůstal monarchií. Jaká to byla monarchie?

Ta monarchie byla jedna z nejstarších na světě. Do roku 1979, kdy tam proběhla islámská revoluce, tam vládnul šáh jménem Rezá Pahlaví. On vynikal prozápadní orientací. Ten režim se nazýval sekulárním nacionalismem a bylo to něco podobného jako Turecko poté, co ho obnovil Atatürk.

Pahlaví se snažil oddělit duchovní moc od vlády státu. Ostatně to jsou ty záběry z íránských ulic, kdy dívky mohly nosit trička nebo třeba sukně, to je dneska nepředstavitelná záležitost. Ze západního úhlu pohledu to bylo podstatně přijatelnější než dnes, navíc v té době byl Írán spojencem nejen Západu, ale také Izraele. Takže vidíte ten dějinný paradox? Celé se to otočilo doslova o 180 stupňů.

Kdy se to otočilo o těch 180 stupňů?

Právě Islámskou revolucí. Od roku 1979 je to tzv. teokratická republika s vrchním duchovním vůdcem. A přestože mají formálně prezidentský systém, tak veškerou faktickou moc v rukou drží právě duchovní vůdce ajatolláh Chameneí. Ten vládne zemi od roku 1989, 10 let po revoluci. Tu provedl ajatolláh Chomejní, kterého vystřídal právě ajatolláh Chameneí. Takže v Íránu vládne od roku 1989, tedy 36 let.

A jak se ajatolláhovi povedlo tu moc udržet?

Ajatolláhové museli obyvatelstvo opravdu velice krutě sešněrovat. Vytvořili si k tomu i vlastní armádu. To jsou ty iránské revoluční gardy, které mají vlastní letectvo, pozemní síly i námořnictvo a slouží především k zajištění vnitřní bezpečnosti a podléhají přímo a jenom duchovnímu vůdci ajatolláhovi Chameneímu. Takže to je dnešní struktura. Vedle toho mají i složky speciálních sil, tzv. Quds, které se podílí na výcviku proxy spojenců Íránu, teroristických organizací typu Hizballáh, Hamás, šíitských milic v Iráku nebo Hútíů v Jemenu.

Proč Írán podporuje tyhle teroristické organizace? Co chce?

Chce rozšířit svoji moc a exportovat revoluci. Tím, že se jedná o šíitské zřízení, tak má v regionu své rivaly, přesněji řečeno sunniti. Írán se snaží opravdu projektovat svou moc do regionu. Dlouhé dekády se mu to dařilo. Paradoxní je, že chapadla, která byla rozkročená po celém Blízkém a Středním východě, začal usekávat Izrael až po tom hrůzném útoku Hamásu z října roku 2023.

Vnuk ajatolláha Rúholláha Chomejního Hasan stojí vedle ajatolláha Alího Chameneího během 36. výročí úmrtí vůdce íránské islámské revoluce | Foto: via REUTERS | Zdroj: Reuters

A byl Izrael úspěšný?

Z jeho úhlu pohledu se mu to povedlo mistrně. Podařilo se mu eliminovat a na kolena dostal Hizballáh i Hamás. To později znamenalo, že první dny odvetného útoku balistickými raketami ze strany Íránu se dokázal Izrael bránit velmi úspěšně. Iron Dome totiž nebyl přehlcen tisíci neřízených raket, které byly v tomto případě Íránem nařízeny od jeho proxy spojenců, aby pálili na Izrael.

Může samotný Izrael vojensky zlomit íránský režim?

Není to jeho hlavním cílem. Hlavním cílem izraelské operace Vzpínající se lev, je zničit nebo minimálně eliminovat na dlouhé roky dopředu íránský jaderný program. Ten se stává ze dvou částí. Proto jsou útoky vedeny nejenom na jaderná zařízení, ale zároveň na vývojová centra, továrny, sklady a odpalové rampy balistických raket. Pokud jadernou zbraň vyvinete, musíte jí na něco osadit. Írán šel cestou balistických raket a to jsou tedy potenciální nosiče jaderných zbraní.

V prvních dnech jsme také viděli útoky na vojenské představitele Íránu, kterým Izrael jasně říkal, že je schopen zasáhnout kohokoliv v Íránu. Když dokázal eliminovat vrchního velitele armády, vrchního velitele íránských revolučních gard nebo celý generální štáb letectva, ochromil íránskou armádu na několik dní. Izrael z vojenského úhlu pohledu je schopen a již to předvedl dokonale, ovládnout vzdušný prostor Íránu a eliminovat protivzdušnou obranu.

Izrael měl údajně na mušce už zmíněného ajatolláha Chameneího, ale Donald Trump prý řekl, že zatím ještě ne. Může to být součástí nějaké taktiky?

Pravděpodobně ano. Na druhou stranu si dovedu představit, že před týdnem využil Donald Trump to právo veta. Ale je pravda, že kdyby se tak stalo, tak se domnívám, že v Íránu se mohlo s režimem něco stát. Samozřejmě to nikdo nečekal a ten islamistický režim má ty šrouby utažené tak hodně, že opozice tam prakticky není vidět.

A teď se vracíme na začátek našeho rozhovoru. Syn původního šáha, shodou okolností se stejným jménem Reza Pahláví, již včera vyzval íránské obyvatele, aby se zbavili těch okovů, vyšli do ulic a svrhli tento islamistický režim. Takže určitě se něco stát může. Nicméně to není Izraele primární cíl. Kdyby se to ale stalo, tak samozřejmě by byl spokojen nejenom Izrael, ale většina západního světa.

Vlastislav Bříza, bezpečnostní analytik (KMV FSV UK) | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Vinohradská 12

Mluvili jsme o té vícevrstevné obraně Izraele, které se říká Iron Dome. V čem je unikátní?

To je špičkový systém protivzdušné nebo protiraketové obrany. Iron Dome je však jenom jedna vrstva z té třívrstvé komplexní izraelské obrany.

Ta protivzdušná obrana tedy sestává ze tří vrstev. Iron Dome, ten vlastně nám nejznámější, to je ta nejnižší vrstva. Ta chrání Izrael před neřízenými raketami, které jsou odpalované z relativně krátké vzdálenosti právě z jižního Libanonu od Hizballáhu, Hamásem z pásma Gazy, případně proti nízko pomalu letícím dronům. To je jeho hlavní poslání.

Potom je střední vrstva, ta se jmenuje Davidův prak (David‘s Sling). To je vrstva, která má chránit Izrael proti střelám s plochou dráhou letu, případně rychlejším výše letícím dronům. Nebo když selže ta nejvyšší vrstva, tak ještě má pořád kapacity zasáhnout i balistické rakety v nějaké nižší fázi letu.

A pak je nejvyšší vrstva Arrow (šíp), ta je suverénně nejdražší. Tam jedna ta protiraketa stojí řádově víc než ta útočná raketa. Takže to je nesmírně drahá záležitost a technicky sofistikovaná. Ono to zní jednoduše, trefit raketu, která je velká. Nicméně ona letí několikanásobkem rychlosti zvuku. Určitě jste někde viděli záběry z dopadu některých těch balistických raket. To jsou obrovské rychlosti. To je z toho vidět, jak je to děsivé.

Ne nadarmo se říká, že zasáhnout tuto rychle letící raketu v nějaké fázi letu, je něco, jako byste trefoval kulku kulkou. Já to popíši. Vy byste měl klasickou zbraň, normální pistoli, já bych měl druhou. Vystřelil byste na mě. A na konci místnosti by byl třetí člověk, jehož úkolem by v té rychlosti a krátkém časovém segmentu bylo tu Vaši kulku cestou trefit dřív, než zasáhne mě. Takto těžké to opravdu je, sestrojit takto výtečné systémy.

Je ten systém úplně stoprocentní?

Stoprocentní není, to jsme viděli, žádný systém není stoprocentní. Nicméně ta úspěšnost je fenomenální. Když máte úspěšnost, která je vyšší než 80 %, tak je skvělá. Když máte víc než 85 %, tak je fenomenální. Izrael se k tomuto číslu blíží, respektive ho přesáhl.

Všimněte si ale toho zintenzivnění těch útoků na odpaliště balistických íránských raket, na zásoby, na sklady, na továrny, protože i Izraeli se tenčí zásoby antiraket toho systému Arrow. To prostě není bezedný stav. Oni jich nemají tisíce. Oni jednoduše tu operaci musí provést co nejrychleji.

Když někdo v tuto chvíli vyzývá Izrael, aby skončil, tak je to podobné, jako když Prigožin táhl na Moskvu. Zapomněl, že chcete-li svrhnout krále, tak ho musíte zabít. Skončil, jak skončil.

Izrael je v situaci, kdy se rozhodl zničit íránský jaderný program. Tu práci podle mého názoru dělá za celý svět. Já bych dal parafrázi k roku 1981, kdy Izrael stejně tak provedl operaci Opera a zlikvidoval irácký jaderný program Saddáma Husajna. V té době ho drtivá většina světa, včetně OSN, odsoudila, aby za deset let na to, když byla operace v Perském zálivu, ho glorifikovali, že díky Izraeli neměl Irák jaderné zbraně.

Podobný vývoj si troufám predikovat v této situaci. Teď je Izrael někým kritizován, nicméně pojďme si nalít čistého vína. Írán není žádná nádherná říše pohádek tisíce a jedné noci. V tuto chvíli je to opravdu tyranie, teokracie, která je protizápadně zaměřena. Izraeli říká malý satan, Spojeným státům říká velký satan. Takže Izrael opravdu v tomto případě dělá tu práci za nás a musí ji dokončit. Takže proto pokračující nálety na ten íránský jaderný program.

Vy jste řekl ten název Perský záliv. Zdá se, že jsme teď v období přejmenovávání zálivů. Mexický už není Mexický, aspoň pro někoho, ale Americký. Jsou také návrhy na přejmenování Perského zálivu na Arabský záliv. Co zatím je?

Máte pravdu, teď to bude možná čím dál tím aktuálnější. Ostatně když se bavíme o tom odsouzení toho blízkovýchodního světa, tak my sice slyšíme z úst představitelů například Saúdské Arábie nebo Spojených arabských emirátů odsouzení toho útoku, nicméně pojďme si říct, jak to je.

Oni ve finále jsou velmi spokojeni, protože íránský režim je jejich hlavní konkurent. Takže by se některé státy v oblasti zaradovali, že by se přejmenoval ten záliv na Arabský. Ale nevím, jestli jste slyšel prohlášení prezidenta Trumpa. On krásně, byť svým relativně jednoduchým stylem, aplikoval teorii strategické nejednoznačnosti.

Když se ho novináři na tiskovce před pár hodinami ptali, zdali zaútočí nebo nezaútočí na Írán, tak on během instalace nového sloupu na vlajku na jižním trávníku Bílého domu konstatoval ‚možná to udělám, možná to neudělám‘. Podobné to je s tím přejmenováním toho Perského zálivu na Arabský záliv.

Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy je naším hostem. Už jsme mluvili o tom, o té vícevrstevnaté obraně Izraele.

Pak je tady projekt Donalda Trumpa, který chce, aby byl funkční od ledna 2029. Říká se mu Golden Dome.

Je to tak. Vy jste jenom řekl, ten rok 2029. Z mého úhlu pohledu to je šibeniční termín.

Takže to nejde?

Nechci to říct na sto procent, ale je pravdou, že chcete-li uspokojit prezidenta Trumpa, tak mu slíbíte někdy i nemožné, abyste uspokojil jeho vášeň, jeho touhu. Protože je pravda, že Golden Dome je opravdu základní kámen Trumpova vojenského plánování. S tím on přišel, prezentoval to.

Střely vypálené z Íránů směrem k Izraeli | Foto: Reuters, Mussa Issa Qawasma | Zdroj: Reuters

Je ale pravda, že je ten plán i technologicky mimořádně pokročilý, sofistikovaný a změnil by pravidla hry. On by změnil vlastně teorii odstrašování, teorii vzájemného zaručeného zničení, kdyby se povedl.

Kdyby ta nepropustnost byla opravdu na 90 procent, přestalo by platit to vzájemné zaručené zničení. To v tuto chvíli platí mezi dvěma jadernými supervelmocemi, což jsou Spojené státy a Ruská federace. Tyto dva státy drží 90 procent jaderných zbraní světa.

Najednou by Spojené státy získaly tu převahu, tu možnost zastavit velkou salvu útoku ruských raket, což dnes nemají a ta situace by mohla vypadat jinak.

Opravdu mi ten program vlastně připomíná, když Ronald Reagan na konci 80. let představil program Star Wars (Hvězdné války). Všichni znají tu filmovou sérii Hvězdné války. Tak to opravdu měla být, a dnes to má být znovu, jakási soustava zbraňových systémů nejenom umístěných na zemi, ale i ve vesmíru, včetně útočných satelitů nesoucích útočné lasery. Ty budou sestřelovat útočící rakety právě v těch nejvyšších sférách, kde to je možné, na oběžné dráze z těch satelitů. Takže opravdu je to velmi ambiciózní program.

Trump chce spojit vlastně dva americké sektory: inovační a tradiční. Inovační, rozumějte Silicon Valley. To jsou ty firmy jako SpaceX nebo start-upy. Do toho chce zakomponovat ty tradiční velké zbrojařské firmy, jako je Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman. Takže je to kombinace moderna plus tradice.

A abychom to téma trochu odlehčili, prezident Trump nabídl, že pod onen Golden Dome schová i svého zatím nezávislého severního souseda, Kanadu. Buď zdarma, když se stanou jednapadesátým státem, nebo za poplatek, když bude chtít zůstat nezávislá.

Ten poplatek, jestli si to dobře pamatuji, by měl být až sedmdesát jedna miliard.

Já si pamatuji tu hlavní částku, ta má být něco kolem 175 miliard za komplexní Golden Dome. Ale nedělejme si iluze, to bude podle mého názoru podstatně dražší. Ta představa umístění zbraňových systémů do vesmíru je, podle mého názoru, podceněna.

Když třeba Čína nebo Rusko tento program kritizují jako další krok, který by vedl k militarizaci vesmíru, tak mají vlastně pravdu?

To říkají proto, co jsem řekl v té první odpovědi. Ty země mají strach, že najednou bude ta stabilita porušena, že jejich zbraňové systémy by nepronikly v případě ohrožení nebo odvetné akce tímto Golden Domem, ochranným štítem Spojených států amerických. To zatím hledejte.