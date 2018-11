Česko se bude učit od Izraele, jak lépe využívat vodu nebo recyklovat plasty

Česká republika bude intenzivněji spolupracovat s Izraelem v oblasti využívání vody či třídění odpadů. Vyplývá to z mezivládní dohody, kterou v úterý v Jeruzalému podepsal český ministr pro životní prostředí Richard Brabec (ANO) společně se svým izraelským protějškem Zeevem Elkinem. Podle Brabce budou obě instituce spolupracovat na konkrétních projektech, organizování společných seminářů nebo setkávání expertů. Jeruzalém 17:05 27. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr životního prostředí Richard Brabec se svým izraelským protějškem Zeevem Elkinem. | Zdroj: ČTK

České a izraelské ministerstvo již mají v oblasti ochrany životního prostředí podepsáno memorandum, které nyní povýší na mezivládní dohodu. „Bude to docela průlomová dohoda v oblasti spolupráce, kde je Izrael absolutní lídr, to znamená v oblasti kolem vody, využívání vody, odpadních vod, revitalizace toků. Tam se máme hodně co učit,“ řekl Brabec. Čeští odborníci budou naopak Izraeli pomáhat v otázkách třídění a recyklace plastů.

Česko a Izrael chtějí také spolupracovat v oblasti znečištění ovzduší. Izraelci podle Brabce projevili zájem třeba o český projekt tzv. kotlíkových dotací na výměnu kotlů. Čeští experti by se naopak rádi v Izraeli naučili více o kapkové závlaze, která při zavlažování polí výrazně šetří spotřebu vody. „V tom jsou Izraelci naprostá špička,“ řekl ministr.

Brabec také připomněl nedělní podpis dodatku ke smlouvě mezi českou firmou Dekonta a izraelskou společností Negev Ecology, které spolupracují při sanaci kontaminovaného izraelského areálu.

Masarykova posmrtná maska

Do Izraele se Zemanem přiletěli také ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO), ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) a ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Ten má na úterý naplánované jednání se zástupci izraelského ministerstva kultury.

„Tématem bude další pokračování a prohlubování, řekl bych velmi dobrých, téměř nadstandardních vztahů mezi Českou republikou a Izraelem,“ objasnil Staněk. Připomněl například dohodu o filmové spolupráci nebo projekty připravované v souvislosti s otevřením Českého domu v Jeruzalémě.

Staněk do Izraele přivezl kopii posmrtné masky prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, kterou věnuje Izraelskému muzeu. Řekl, že muzeum má přes půl milionu exponátů, k Československu se jich ale příliš neváže.

Osoba Masaryka, který se angažoval v boji proti antisemitismu, má podle ministra pro Izrael velký význam, je zde po něm pojmenováno několik míst. Maska byla vytvořena na základě originálu, který je uchován v Národním muzeu v Praze. Kopií podle Staňka mnoho není, každá z nich je evidována.

Kromě posmrtné masky přivezl ministr kultury do Izraele také faksimile z tzv. hilsneriády - období, které bylo pojmenováno po Židovi Leopoldu Hilsnerovi obviněném z rituální vraždy křesťanské dívky a které bylo spojeno s největšími projevy antisemitismu na českém území v 19. století; na obranu Hilsnera vystoupil v té době mimo jiné i Masaryk.