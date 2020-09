Izrael se připravuje na celostátní karanténu. V zemi za jediný den přibylo přes 4000 nemocných

Izraelská vláda ve čtvrtek večer schválila opětovné uvalení celostátní karantény. Tamní úřady totiž zaznamenaly 4038 nových případů koronaviru, čímž se počet nakažených od začátku pandemie zvýšil na 146 542. Ve zhruba desetimilionové zemi zemřelo s covidem-19 dosud 1077 lidí. Jeruzalém 17:33 11. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský zmocněnec pro boj s koronavirem Ronni Gamzu vyzývá kabinet, aby zavedl přísnější opatření | Foto: Repro YouTube המרכז הרפואי תל-אביב - איכילוב

Od úterý jsou zavřené školy a platí zákaz nočního vycházení ve 40 koronavirem nejpostiženějších oblastech v zemi.

Zdravotní odborníci navrhovali, aby byla v Izraeli na měsíc zavedena uzávěra. Podle izraelských médií měla začít platit příští týden, den před židovským Novým rokem Roš Hašana.

V rámci opatření by údajně měly být po fázích zavřeny školy, restaurace, obchodní centra, tržiště a další místa. Alternativou je takzvaná „dýchající“ uzávěra, která by tolik neomezovala volný pohyb osob, ale vedla by několikatýdennímu uzavření podniků.

Opětovný nárůst

Izrael eviduje opětovný nárůst nakažených od května, kdy uvolnil celostátní uzávěru zavedenou na začátku pandemie. Minulý týden země podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) zaznamenala největší přírůstky nově nakažených na světě v přepočtu na obyvatele.

Na základě doporučení vládního zmocněnce pro boj s koronavirem izraelská vláda ve čtvrtek schválila zavedení celostátní karantény. Omezení pohybu by mělo trvat dva týdny s tím, že poté by následující dva týdny byla zavedena další protikoronavirová opatření.

Celostátní karanténa by měla podle návrhu vlády začít od pondělí, ještě před obdobím podzimních prázdnin. Podle prohlášení předsedy vlády a ministerstva zdravotnictví bude probíhat ve třech fázích.

Vládní rozhodnutí podléhá schválení návrhu kabinetem, který se sejde v neděli. Jak upozorňuje server Bloomberg, pravděpodobně nastane tato situace v zemi již podruhé.

Náboženské strany ve vládní koalici ale s takovým krokem nesouhlasily, jelikož by opatření dopadlo zejména na ultraortodoxní židovskou komunitu.

Starostové ve čtyřech z těchto deseti oblastí zároveň premiéra Benjamina Netanjahua varovali, že by s úřady v případě zavedení uzávěry nespolupracovali. Izraelský ministr vnitra Arje Deri mezitím předsedu vlády žádal, aby přistoupil k vyhlášení celostátní uzávěry.

Nakonec kabinet přijal mírnější formu, když vyhlásil noční zákaz vycházení ve 40 „červených“ městech s vysokými přírůstky nakažených.

Uvalení karantény

Židovský svátek Roš hašana je však za dveřmi, zatímco počty nově infikovaných nadále stoupají. Izraelský zmocněnec pro boj s koronavirem Ronni Gamzu, tak nyní vyzývá kabinet, aby zavedl přísnější opatření.

Proti celostátní karanténě je údajně ministerstvo financí. Takový krok by totiž podle něj měl tvrdý dopad na sektor služeb, který se stále vzpamatovává z tvrdých opatření zavedených na jaře.

Server The Times of Israel v pátek informoval, že čtvrteční přírůstek byl o 4038 nejvyšším denním. Z 33 920 aktivních případů bylo 489 ve vážném stavu, z toho 134 nemocných je na ventilátorech. Dalších 180 bylo v mírném stavu, zbytek vykazoval mírné nebo žádné příznaky. Od začátku pandemie se viru nakazilo 146 542 Izraelců a 111 539 se zotavilo.