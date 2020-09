Izrael je ‚na okraji propasti,‘ řekl Netanjahu. Země od pátku zpřísní karanténu, zavřou se i synagogy

Izraelská vláda ve čtvrtek po mnohahodinovém jednání schválila zostření podmínek celostátní karantény, která v zemi platí od 18. září. Zpřísněná opatření začnou platit od pátku. Premiér Benjamin Netanjahu varoval, že kvůli strmému nárůstu počtu nakažených koronavirem je země „na okraji propasti“. Tel Aviv 10:24 24. 9. 2020 (Aktualizováno: 11:36 24. 9. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský premiér Netanjahu má obavu z výrazného nárůstu počtu nakažených v zemi. | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

Zpřísněná karanténa vstoupí v Izraeli v platnost v pátek. Vláda zavře synagogy a Izraelcům výrazně omezí právo demonstrovat. Částečně fungující Ben Gurionovo letiště v Tel Avivu zřejmě úplně zastaví provoz. Izrael nepřijímá cizince už od března.

Skoro totální karanténa bude znamenat zásadní útlum izraelské ekonomiky. Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj varuje, že Izrael může opatřeními proti koronaviru ztratit minulých deset let hospodářského růstu. Uzávěra postihne Izraelce v době významných svátků jom kippur – den smíření a sedmidenního sukotu – svátku stánků, který letos skončí 9. října.

V pátek odpoledne se v zemi zavřou téměř všechny obchody s výjimkou těch, kde se prodává nezbytné zboží. Restaurace budou moci zajišťovat službu jenom donáškou.

Omezení protestů

Jom kipur začíná v neděli večer a potrvá do pondělka. V synagogách se lidé budou moci modlit jen v desetičlenných skupinách, a to jenom do pondělka, kdy se synagogy uzavřou. Uzávěra potrvá po celý svátek sukot, který začne příští pátek. Netanjahu řekl, že právě svátky jsou důvodem, proč se vláda ke zpřísnění rozhodla. Většina lidí v této době nechodí do práce a ekonomické ztráty budou menší. „Je lepší to udělat teď, o svátcích a za nižších ztrát než potom, kdy by byl ekonomický dopad těžší,“ řekl premiér.

Lidé se nebudou smět moci vzdalovat od bydliště na víc než kilometr, na silnicích a u vjezdů do měst budou policisté, aby zabránili lidem cestovat. Zastaví se téměř veškerá veřejná doprava, ze škol zůstanou v provozu jenom ty, které poskytují speciální výuku, venkovní shromáždění se mohou konat s účastí do 20 lidí.

Vláda rozhodla také o podrobnostech, za jakých budou moci Izraelci pořádat protesty. Už několik víkendů se lidé shromažďují v Jeruzalémě u Netanjahuovy rezidence a požadují jeho odstoupení. Ministerstva se shodla, že na místo bude moci přijít až 2000 lidí, avšak stejně jako v případě demonstrací jinde v Izraeli, budou rozděleni do skupin po 20 a budou mezi sebou muset udržet dvoumetrový odstup. Účastníci musejí mít bydliště do jednoho kilometru od centra Jeruzaléma.

Jerusalem Post uvádí, že se zpřísněním stávajících opatření nesouhlasil zejména ministr financí Jisrael Kac a byl jediný z ministrů, kdo hlasoval proti. Odchodem z vládního jednání dal najevo svůj nesouhlas i ministr po vědu Jizhar Šaj, protože podle něj opatření nejsou v souladu s názorem odborníků. Protestoval rovněž guvernér izraelské banky Amir Jaron, podle nějž uzávěra způsobí velké ekonomické ztráty.