Izrael podle Netanjahua testuje 30 tisíc lidí denně. Na schůzce státníků byl i Babiš

Izrael denně provádí 30 000 testů na koronavirus a hodlá testovat ještě masivněji. Na středeční videokonferenci představitelů zemí, které se na začátku s epidemií dobře vyrovnaly a k nimiž patří také Česká republika, to řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Nyní ale Izrael zažívá novou vlnu epidemie a kritikové vládu napadají, že vývoj nezvládá. Jeruzalém 10:04 30. července 2020

Mezi účastníky setkání svolaného rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem byli premiéři České republiky, Austrálie, Dánska a Řecka Andrej Babiš, Scott Morrison, Mette Frederiksenová a Kyriakos Mitsotakis.

„My hodně testujeme, na našich devět milionů občanů provádíme každodenně 30 000 testů. Myslím, že se nám podaří to číslo ještě zvýšit. Chtěli bychom mít mechanismus schopný zajistit masové testování a rychlé vyhledání a izolaci pacientů,“ řekl Netanjahu.

Všichni účastníci se podle izraelských sdělovacích prostředků shodli na tom, že nejdůležitější je nadále omezovat shromažďování většího počtu lidí, pokud nemá nákaza vypuknout znovu. Netanjahu řekl, že z první vlny infekce se poučil, že nákaze velkého počtu lidí je třeba předejít omezením shromažďování v uzavřených prostorách.

Izrael prožívá novou vlnu epidemie a vláda je kritizována za to, že situaci řeší špatně. Přesto ale ve středu ministerstvo zdravotnictví ohlásilo, že doufá, že v polovině srpna by mohl Izrael na své území znovu pouštět cizince z některých bezpečných zemí.

Bez Česka

Televize Channel 12 jich na základně zdrojů z letecké dopravy jmenovala zhruba 20, jsou mezi nimi Řecko, Rakousko, Kypr, Maďarsko nebo Slovensko, ale nikoli Česko. Itamar Grotto z ministerstva zdravotnictví řekl v parlamentu, že by lidé z těchto zemí nemuseli procházet na letišti zdravotními kontrolomi a nemuseli by do karantény.

S tím ale nesouhlasí vedení mezinárodního Ben Gurionova letiště. Jeho člen Šmuel Zakaj řekl, že „jediný způsob, jak zjistit, zda návštěvník není nakažen, je provést mu test“. „Teď nám ale ministerstvo tvrdí, že ty testy mají vysokou chybovost,“ řekl k tomu Zakaj.

V Izraeli se dosud nákaza potvrdila u více než 68 000 lidí a zemřelo tam 491 pacientů. Podle zdravotnických statistik je přes 34 000 případů aktivních a z nich 328 lidí je ve vážném stavu. Ve středu bylo podle ministerstva zdravotnictví bylo provedeno 26 195 testů.

Česko má ke čtvrtečnímu ránu 4289 aktivních pacientů s nemocí covid-19. Testovací kapacity se pohybují v řádech tisíců - minulý týden zdravotníci otestovali podle statistik ministerstva zdravotnictví v průměru lehce přes pět tisíc lidí za den. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na začátku týdne uvedl, že chce kapacitu testování zvýšit na 15 tisíc testů denně.