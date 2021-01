‚Hermeticky uzavíráme zemi.‘ Izrael ruší veškeré lety, poprvé v historii zakáže imigraci židů ze zbytku světa

„Jsme napřed před celým světem. Žádný stát neudělal to, na co se chystáme my – hermeticky uzavíráme zemi,“ řekl v neděli na brífinku premiér Benjamin Netanjahu.

Zákaz se nebude týkat zahraničních nákladních, hasičských či zdravotnických letadel. Určitá omezení budou platit rovněž pro izraelské letecké společnosti.

Sestra z Tel Avivu: Pro Izraelce je očkování lístkem ke svobodě. Vše jde hladce, s Českem se to nedá srovnat Číst článek

Výjimku budou mít také osoby, které potřebují cestovat do zahraničí kvůli lékařským zákrokům, pracovníci v nezbytných odvětvích, kteří nemohou pracovat dálkově, či lidé cestující na pohřby rodinných příslušníků.

Podle ministra dopravy Miriho Regeva nebude během zákazu poprvé umožněno židům imigrovat do Izraele, „pokud to nebude otázka života a smrti“.

Devítimilionový Izrael zaregistroval dosud přes 595 tisíc případů nákazy koronavirem, s nemocí covid-19 tam zemřelo více než 4300 lidí. Nachman Aš, který koordinuje protiepidemická opatření, v týdnu prohlásil, že 30 až 40 procent infikovaných v zemi má takzvanou britskou variantu koronaviru, která je podle vědců nakažlivější. Mutace se podle něj do několika týdnů stane v zemi dominantní. Vláda v úterý rozhodla o prodloužení ochranné uzávěry země do konce ledna.