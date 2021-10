Izrael podle viroložky zvítězil nad mutací delta, úspěch přikládá hlavně třetím dávkám vakcín

Izraeli se podařilo porazit variantu koronaviru delta a lze očekávat, že se epidemická situace v zemi zklidní aspoň na půl roku. Podle listu The Times of Israel to uvedla přední izraelská viroložka Rivka Abulafiaová-Lapidová. Pokles v počtech nových případů koronavirové nákazy přičetla tomu, že třetí posilující dávku vakcíny proti covidu-19 obdržely už miliony Izraelců.

Jeruzalém 16:24 13. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít