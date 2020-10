Epidemiolog z Tel Avivu: Covidová čísla jsou v Česku alarmující, optimistický nejsem ani k vývoj v Izraeli

„Pokud je nárůst doprovázený vysokým podílem pozitivních testů, signalizuje to skutečně velké propuknutí nákazy. Nejsem si jistý, zda byl v Česku ohlášen celonárodní lockdown, ale mělo by se o něm vážně uvažovat,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz epidemiolog Telavivské univerzity Gabriel Chodick. Příliš optimisticky ale nevidí ani vývoj v Izraeli, který se po měsíci vysvobodil z přísné celonárodní karantény. Rozhovor Tel Aviv 6:00 25. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdravotníci s pacientem před vstupem do nemocnice v Jeruzalémě | Zdroj: Reuters/Ammar Awad

Koncem minulého týdne Izrael uvolnil část tvrdých opatření zavedených v rámci měsíc trvající plošné karantény. Jaká je současná situace? Hodnotíte zavedený „lockdown“ zpětně jako nevyhnutelný?

Jak jsme očekávali, celostátní lockdown zavedený 18. září byl skutečně efektivní. Počty infekcí dramaticky poklesly – z téměř 9 000 na 1 000 za den. Sociální distancování a povinné nošení roušek v uzavřených i venkovních prostorech ke zvládnutí epidemie bohužel nestačily. To platí především pro přeplněné jesle, školky a školy v hustě obydlených oblastech. Před blížící se chřipkovou sezónou byl proto lockdown prakticky nevyhnutelný.

Po jaké době jste začali sledovat, že opatření začínají fungovat? Jak se v průběhu lockdownu měnilo reprodukční číslo, které je pro sledování epidemie klíčové?

Reprodukční číslo začalo prudce klesat po dvanácti dnech od zavedení lockdownu. Z původních 1,3 se třetí týden snížilo na 1,0.

S masivním šířením koronaviru se v současnosti potýká také podobně velká Česká republika. Počty nakažených se denně pohybují kolem 12 tisíc případů za 24 hodin (číslo platné ke středě, kdy se rozhovor uskutečnil – pozn. redakce), reprodukční číslo se drží na hodnotě 1,3-1,4 a podíl pozitivních testů je zhruba 30 %. Jsou tato čísla alarmující?

Rozhodně. Obzvlášť 30procentní podíl pozitivních PCR testů je znepokojivý. Pokud je nárůst doprovázený vysokým podílem pozitivních testů, signalizuje to skutečně velké propuknutí nákazy. Nejsem si jistý, zda byl v Česku ohlášen celonárodní lockdown, ale mělo by se o něm vážně uvažovat.

KDO JE GABRIEL CHODICK? Profesor Gabriel Chodick působí na univerzitě v Tel Avivu a je vedoucím oddělení epidemiologie a datového výzkumu v Maccabi Research & Innovation Institute, který spadá pod izraelskou zdravotní pojišťovnu Maccabi. Chodick spolupracuje také s olomouckými vědci zejména v oblasti využití Big Data v oblasti zdravotnictví.

Vláda devítimilionového Izraele schválila opětovné zavedení celostátní uzávěry v době, kdy země denně evidovala zhruba pět tisíc případů nákazy, tento počet pak vzrostl na zmíněných 9000. To je méně, než kolik případů za 24 hodin eviduje Česko, kde se 14. října uzavřely restaurace, bary a školy a omezilo se shromažďování na maximálně šest lidí, lockdown ale zaveden nebyl. Až nyní vláda rozhodla o uzavření části maloobchodu a služeb a lidé mají možnost vycházet z domova jen za prací, lékařem nebo na nákup. Je to podle vás za současné situace dostatečné? Měla tato opatření přijít dřív?

To je těžká otázka. Zdá se, že reprodukční číslo začalo růst už v červenci, pro zkrocení epidemie by proto bylo lepší zavést omezení už tehdy. Vyhlásit lockdown uprostřed léta ale není jednoduché, zvlášť když je absolutní počet pacientů stále nízký. Je hrozně složité za takovýchto okolností vysvětlit veřejnosti, proč se všechno uzavírá. Proto také bývá lockdown vyhlášen až ve chvíli, kdy je počet nakažených již vysoký.

V současnosti je v Česku hospitalizováno přes 5000 tisíc lidí, z toho stovky jsou v kritickém stavu. Jaká je nyní situace v izraelských nemocnicích – byla situace podobná jako v České republice?

Počet hospitalizovaných pacientů v Izraeli poklesl s odstupem dvou týdnů poté, co se snížil výskyt nových případů, i když pomalejším tempem. Uzdravit se z covidu-19 vyžaduje čas, proto není divu, že se to mění pomaleji. Také v Izraeli nicméně docházelo k tomu, že nemocnice uzavíraly dveře novým pacientům, kteří pak museli být přepravováni do vzdálenějších nemocnic.

Lidé byli rozhořčení

Měsíc trvající lockdown byl v Izraeli velmi přísný. Po částečném uvolnění se nyní opět otevřely jesle a školky, národní parky a pláže. Lidé se mohou nově vzdálit dále než kilometr od domu. Otevřeno mohou mít malé podniky a restaurace mohou alespoň prodávat jídlo s sebou. Jak Izraelci na uvolnění reagují? Hodnotí lockdown jako správné rozhodnutí vlády?

Na rozdíl od prvního lockdownu byli mnozí Izraelci kvůli tomu druhému velmi rozhořčení. Mnoho lidí nedodržovalo omezení pro sociální distancování a účastnili se i velkých shromáždění. Řekl bych ale, že jinak byl lockdown úspěšný. Nemocnost se nakonec prudce snížila, a to ukazuje, že drtivá většina veřejnosti musela opatření dodržovat zodpovědně.

Nejvážnější situace je v ultraortodoxních židovských komunitách, kde lidé žijí v rámci velkých rodin v hustě osídlených oblastech a kde je nemocnost stále vysoká. Jsou tyto komunity z vašeho pohledu nejslabším článek izraelské strategie v boji proti koronaviru?

Ano, ultraortodoxní Židé mají jiný systém hodnot a náboženská studia pro ně mají prvořadý význam. To sice mohou sekulární lidé kritizovat, ale objektivně vzato si oddanost těchto komunit ke vzdělání zaslouží obdiv (Uvolnění lockdownu se netýká škol, které mají zůstat zavřené, ultraortodoxní židovské komunity ale navzdory nařízení výuku obnovily – pozn. redakce). Ukazuje to i případ jednoho z nejvlivnějších duchovních vůdců ultraortodoxních Židů, který trval na otevření škol bez ohledu na to, jaké je s tím spojené riziko. Je mu 92 let a také se nakazil.

Máte s ohledem na tyto skutečnosti víru v to, že se situace v Izraeli bude v následujících týdnech dále zlepšovat?

Bohužel nemůžu být příliš optimistický. S otevíráním škol totiž bude růst i nemocnost. Přinejmenším jsme ale získali drahocenný čas a vstoupili jsme do chřipkové sezóny s poměrně dobrým základem.

Co podle vás dokáže situaci zlepšit? Roni Gamzu, který v Izraeli odpovídá za koordinaci situace v době epidemie, tento týden uvedl, že by lidé měli mít možnost se nechat bezplatně testovat bez doporučení od lékaře. Je to podle vás správný krok? Má na to Izrael kapacity?

Izrael nemá dostatečnou infrastrukturu a zdroje k poskytování bezplatných a neomezených testů. Bylo by mnohem efektivnější využít dostupné zdroje a lépe monitorovat školky a školy, studenty každý týden pravidelně testovat a tím zavčasu odhalit případná ohniska.