Izrael má Hizballáh dobře přečtený. Teď se ukáže, jestli je připraven na pozemní válku, říká Kalhousová

Izrael zahájil pozemní operace v Libanonu proti bojovníkům hnutí Hizballáh. To je spojencem Íránu. Proto panují obavy, aby se do konfliktu nezapojil. Ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově Irena Kalhousová si ale myslí, že Írán si je vědom rizik, která by mu pak hrozila. Přečtěte si rozhovor s Kalhousovou a komentátorem Českého rozhlasu se specializací na Blízký východ Janem Fingerlandem. Rozhovor Praha 12:05 1. října 2024

Paní Kalhousová, do jaké míry je největším rizikem to, že by postup izraelské armády směrem na libanonská území, ta rychlá operace, mohl přerůst v nějaký otevřený konflikt Írán Izrael?

Ta možnost tady samozřejmě je a koneckonců o tom, že by se konflikt mohl rozšířit do celého regionu, mluvíme víceméně od 7. října minulého roku. Zatím se tak nestalo, a to proto, že Írán má velký zájem udržet si svoji pozici silného hráče na Blízkém východě, který je momentálně nejvíce protiizraelským aktérem v regionu spíše než sunnitské arabské země.

Současně Írán je stát, jehož političtí, duchovní a vojenští představitelé jsou zodpovědní za stát, a myslím si, že Írán v tomto bude velmi realistický a racionální. A samozřejmě Íránci ví, a Američané jim to dávají najevo pokaždé, když dojde k nějaké eskalaci konfliktu za posledních 11 měsíců, že jestli do toho konfliktu konkrétně a zásadně vstoupí Írán, mohou očekávat nejen izraelskou odvetu, ale také potenciálně americkou.

A to je samozřejmě něco, co si režim, který má obrovské ekonomické problémy, ale také vnitropolitické problémy a není příliš populární mezi částí íránské společnosti, nemůže úplně dovolit.

Zeptám se Jana Fingerlanda, o kolik let se oddaluje vyřešení této situace na Blízkém východě?

Pokud bychom hovořili o izraelsko-íránském konfliktu, tak až do okamžiku, než se režim zhroutí, takže neznám přesné datum. Benjamin Netanjahu v pondělí nebo v neděli měl projev k Íráncům, kde hovořil velmi tajemně o tom, že čas jejich svobody se velmi přiblížil. Myslím, že ani on neví, kdy se režim zhroutí.

Režim je tak, jak říká Irena Kalhousová, velmi vratký, protože je proti němu velká opozice ze strany částí domácího publika, a dokonce někteří Íránci slavili smrt Hasana Nasralláha. Ale zároveň to není režim, který by se podobal třeba tomu Československému v 80. letech.

Tam mají moc lidé, kteří jsou ve středním věku. Jsou to lidé z revolučních gard a ti se moci nepustí. Takže si myslím, že žádné zásadní vyřešení se neblíží. Samozřejmě pokud by se zhroutil třeba v Libanonu Hizballáh, pak by to určitě znamenalo určité vyčištění vzduchu.

Otázka pro Irenu Kalhousovou: smrt Hasana Nasralláha, pak akce s pagery a vysílačkami. Je to nějaký výrazný průlom ve snahách Izraele opanovat to, co opanovat chce?

Myslím si, že především to ukazuje, že Izrael se na střet s Hizballáhem opravdu chystal a chystá se na něj zřejmě od roku 2006, kdy skončila válka mezi Hizballáhem a Izraelem. A to byla válka, kterou Izrael neprohrál, ale určitě ji také nevyhrál. Izrael si uvědomil, že Hizballáh je opravdu velkým a silným protivníkem.

Třeba vidíme velký rozdíl mezi přípravou na Hamás a právě na Hizballáh. Zatím se zdá, že Izraelcům se daří bránit tomu, čeho se mnozí obávali, že v momentě, kdy vypukne válka mezi Hizballáhem a Izraelem, bude Hizballáh schopen na Izrael vysílat stovky raket denně a paralyzovat život v Izraeli a třeba i zasáhnout nějakou kritickou infrastrukturu nebo velké civilní aglomerace.

Zatím se tak nestalo, takže si myslím, že Izrael je připraven na tuto válku a samozřejmě se teď ukáže, jestli je připraven i na pozemní válku, protože bude nesmírně náročná v tom smyslu, že podobně jako Hamás, také Hizballáh má část své vojenské infrastruktury v podzemí.

Ale na rozdíl od tunelů v Gaze, které jsou víceméně z písku, tak v jižní části Libanonu jsou jaksi v kameni, takže bude to opravdu náročná operace.

Zdá se však, že Izrael je připraven, a myslím si, že to, co jsme viděli právě v souvislosti s pagery, ukazuje, že Izrael má Hizballáh velmi dobře přečtený.

Je teď situace v Gaze mimo hlavní zorný úhel?

Myslím si, že částečně ano, což samozřejmě trápí především rodiny unesených Izraelců, kteří stále jsou v Gaze. Už se o nich na nejvyšší vládní úrovni skoro nemluví. A samozřejmě to trápí Palestince, civilisty v Gaze, protože jejich situace se nelepší tím, že se pozornost přesunula na sever. Ale rozhodně má izraelská armáda v tuto chvíli v Gaze relativně málo pozemních vojsk a koncentrace je na tu severní frontu.