Izrael v Maroku otevřel svůj zastupitelský úřad, premiér Netanjahu pozval krále Muhammada VI.

Izrael otevřel svůj nový zastupitelský úřad v Maroku. Od začátku roku tak ztrojnásobil počet svých diplomatických misí v Arabském světě. V minulých týdnech na základě dohod o normalizaci vztahů otevřel ambasády a konzuláty v Bahrajnu a Spojených arabských emirátech. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu plánuje také co nejdříve zorganizovat návštěvu marockého krále Muhammada VI. v Izraeli. Rabat/Tel Aviv 17:29 27. ledna 2021

Izraelský styčný úřad se v Maroku obnovil po dvaceti letech. V úterý to svým příjezdem do Rabatu stvrdil šéf úřadu David Govrin – bývalý izraelský velvyslanec v Egyptě. „Je to živoucí důkaz změn v regionu a vřelého míru mezi námi a ostatními státy v oblasti,“ řekl podle deníku Jerusalem Post izraelský ministr zahraničí Gabi Aškenazi. Otevření úřadů v Rabatu a předtím také v Dubaji ve Spojených arabských emirátech je podle Aškenaziho završením první fáze narovnávání vztahů mezi těmito zeměmi a Izraelem.

Úřad v Rabatu je čtvrtým v pořadí, který se otevřel tento měsíc. Už dříve Izrael na základě dohod o normalizaci vztahů otevřel ambasádu v bahrajnské Manámě, 24. ledna v emirátském Abú Zabí a dva dny poté i konzulát v Dubaji. Dosud měl Izrael v arabském světě své zastoupení jen v egyptské Káhiře a jordánském Ammánu. Otevírání těchto nových misí umožnila série dohod mezi Izraelem a čtyřmi arabskými státy. 15. září 2020 dohody o normalizaci svých vztahů uzavřely v americkém Washingtonu Spojené arabské emiráty a Bahrajn. O měsíc později - 23. října - je následoval Súdán. Maroko smlouvu podepsalo zatím jako poslední loni v prosinci.

Arabské sbližování s Izraelem a marocká obezřetnost

Všechny tyto dohody zprostředkovala americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Jak poznamenává americký magazín Foreign Policy, arabské země si z dohod zprostředkovných Spojenými státy berou hlavně výhody spojené právě s americkým prostřednictvím. Pro bohaté a vojensky rostoucí Spojené arabské emiráty dohoda otevírá možnost nakupovat i vyspělejší americké zbraně. Pro Súdán to znamená sblížení s Washingtonem. Maroko, které s Izraelem dohodu uzavřelo v prosinci, dostalo výměnou americké uznání jeho nároků na Západní Saharu - zemi, kterou Maroko považuje za svou a vojensky ji okupuje.

Jak si všímá izraelský deník Haarec, Maroko s narovnáváním vztahů s Izraelem vyčkávalo. Mimo jiné kvůli nárokům na Západní Saharu. Americká administrativa prezidenta Trumpa toto uznání podporovala, nebylo však jisté, jak se k věci postaví nastupující tým nového prezidenta Joea Bidena. Maroko zároveň upozorňuje, že na rozdíl od ostatních arabských států své vztahy s Izraelem nebuduje od základů, ale už má na čem stavět.

Marocko-izraelské vztahy a plánovaná návštěva krále

V době vyhlášení izraelské nezávislosti v roce 1948 bylo Maroko jednou z arabských zemí, které novému židovskému státu vyhlásily válku. Vztahy se ale později urovnaly, mimo jiné díky početné komunitě marockých židů. Drtivá většina jich během 50. a 60. let přesídlila do Izraele a víc než sto tisíc Izraelců má marocký původ. Maroko také dodnes své židovské dědictví udržuje. V marockých historických městech stále existují staré židovské čtvrti i se synagogami a v části z nich i zbytky dříve početné židovské komunity.

Maroko později vztahy s Izraelem v tajnosti narovnalo a v 60. letech dokonce umožnilo agentům izraelského Mosadu přístup na summit Ligy arabských států v Casablance a koncem 20. století patřilo mezi hrstku arabských zemí, které s Izraelem udržovaly vzájemné vztahy, včetně státních návštěv. Izrael v marockém hlavním městě Rabatu otevřel svůj styčný úřad, uzavřel ho však kvůli izraelské okupaci palestinských území, která následovala po vypuknutí palestinské druhé Intifády v roce 2000. Vzájemné kontakty ale pokračovaly dál.

S udržováním a oživováním židovského dědictví v Maroku může souviset i plán izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pozvat do Izraele co nejdříve marockého krále Muhammada VI. Podle deníku Jerusalem Post se premiér snaží návštěvu zorganizovat ještě před plánovanými předčasnými volbami v Izraeli. Mimo jiné proto, aby na svou stranu získal ne nepočetnou skupinu Izraelců, kteří mají kořeny v Maroku. Přání izraelského premiéra však komplikuje požadavek marockého krále, který svou návštěvu Izraele podmiňuje obnovením izraelsko-palestinských mírových rozhovorů, jak uvádí izraelský server Maariv.