Izrael musí podle Netanjahua pokračovat. ‚Zprávy o situaci v Gaze jsou součástí globální kampaně lží,‘ řekl
Izrael nemá jinou možnost, než pokračovat ve válce, jelikož Hamás nechce složit zbraně. V neděli to řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu k plánu obsadit město Gaza. Podle něj je cílem zničit poslední bašty Hamásu, a tak rychle ukončit válku v Pásmu Gazy, která trvá od října roku 2023. Netanjahu také odmítl kritiky za špatnou humanitární situaci v Pásmu Gazy, podle něj jsou to lži šířené Hamásem.
Izrael za záměr obsadit město Gaza a rozšířit tak rozsah své vojenské ofenzivy v Pásmu Gazy čelí od čtvrtka silné mezinárodní kritice. „Protože Hamás odmítl složit zbraně, tak Izrael nemá jinou možnost než pokračovat ve své práci, a porazit Hamás,“ uvedl Netanjahu na tiskové konferenci pro zahraniční novináře
Podle něj je cílem rozšíření vojenské ofenzivy v Pásmu Gazy zničit zbývající bašty Hamásu. Obsazení města Gazy označil Netanjahua jako nejlepší a nejrychlejší způsob, jak ukončit válku.
‚Všichni ztratili právo na existenci.‘ Francouzští zdravotníci popsali pro Le Monde situaci v Gaze
Číst článek
Podle něj bude mít nová fáze bojů „docela krátký časový rámec“. Izraelská armáda podle premiéra připravuje bezpečné zóny, kam se budou moci přesunout obyvatelé města a kde bude dostupná humanitární pomoc.
„Nechceme okupovat Pásmo Gazy, chceme ho osvobodit od teroristů z Hamásu,“ řekl dále Netanjahu. Dodal, že cílem je porazit Hamás, osvobodit rukojmí a demilitarizovat Pásmo Gazy.
Dále si Netanjahu představuje, že po válce Izrael si ponechá bezpečnostní kontrolu nad Pásmem Gazy s tím, že na ha hranici vznikne bezpečnostní zóna pod izraelskou kontrolou. Na palestinském území by po válce měla podle izraelského premiéra vládnout civilní vláda bez účasti Hamásu i současné palestinské samosprávy, která nebude nepřátelsky naladěna vůči Izraeli.
‚Globální kampaň lží‘
Izraelský premiér odmítl také kritiky kvůli špatné humanitární situaci, která panuje na tomto palestinském území. Podle něj je to součástí „globální kampaně lží“ proti Izraeli. Netanjahu tvrdí, že Hamás uměle vytváří nedostatek pomoci jídla a pomoci v Pásmu Gazy. Podle něj Hamás brání distribuci pomoci, která se dostala na palestinské území po zemi.
Unie není v sankcích proti Izraeli jednotná. Největším postihem by bylo pozastavení asociační dohody
Číst článek
„Dva miliony lidí (celé obyvatelstvo v Pásmu Gazy – pozn. red.) mají přístup k pomoci, a jediní, kteří jsou vědomě drženi o hladu, jsou rukojmí,“ uvedl podle deníku Haarec Netanjahu. Během tiskové konference nechal premiér promítat snímky evidentně podvyživených rukojmích držených Hamásem, zatímco kritizoval zveřejnění fotografií palestinských dětí ve viditelně špatném zdravotním stavu.
Za posledních 24 hodin zemřelo na podvýživu a hladovění dalších pět lidí, včetně dvou dětí, uvedlo v neděli ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které citovala agentura Reuters. Celkem tak podle ministerstva zemřelo z těchto příčin v Gaze již 217 lidí, včetně 100 dětí.
‚Přebíráte tvrzení Hamásu‘
Netanjahu kritizoval mezinárodní média, že podle něj přejímají tvrzení Hamásu. Média ale od začátku války poukazují, že Izrael blokuje nezávislý příchod novinářů do Pásma Gazy, a z toho důvodu jen s velkými obtížemi ověřují tvrzení, která přichází z Pásma Gazy.
‚Všichni ztratili právo na existenci.‘ Francouzští zdravotníci popsali pro Le Monde situaci v Gaze
Číst článek
Netanjahu řekl, že dal instrukce armádě, aby vzala do Pásma Gazy více zahraničních novinářů. Dosud se mohli zahraniční novináři dostat do Gazy jen při návštěvách, které právě důsledně organizuje a kontroluje armáda.
Podle civilní obrany v Pásmu Gazy, kterou kontroluje Hamás, na tomto palestinském území zemřelo kvůli válce vedené Izraelem přes 61 000 lidí. Nynější konflikt vyvolal útok Hamásu 7. října 2023 na izraelské území, při kterém podle místních úřadů zemřelo na 1200 lidí.