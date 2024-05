Izrael nabídl Hamásu novou dohodu o příměří, řekl Biden a vyzval k ukončení bojů

Izrael předložil nový návrh komplexní dohody o příměří v Pásmu Gazy a o propuštění rukojmích zadržovaných palestinským hnutím Hamás. Prohlásil to v pátek americký prezident Joe Biden a zároveň vyzval Hamás, aby návrh přijal. Šéf Bílého domu dodal, že navrhované příměří je nejlepší cestou k ukončení konfliktu, a současně upozornil, že Hamás už není schopen zopakovat teroristické útoky ze 7. října. Washington 21:42 31. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Biden | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

„Toto je skutečně rozhodující okamžik,“ řekl Biden, když hovořil o nové třífázové dohodě, kterou podle jeho slov izraelští představitelé předali Hamásu přes katarské zprostředkovatele. „Izrael předložil svůj návrh. Hamás říká, že chce příměří. Tato dohoda je příležitostí dokázat, zda to myslí skutečně vážně,“ uvedl Biden v projevu v Bílém domě.

Podle navrhované dohody by v první fázi nastalo šestitýdenní příměří, během něhož by se izraelské síly stáhly z obydlených oblastí Pásma Gazy, Palestinci by se mohli vrátit do svých domovů a Izrael a Hamás by začaly jednat o trvalém ukončení bojů, uvedl prezident. Pokud by tato jednání trvala déle než šest týdnů, příměří by v první fázi pokračovalo tak dlouho, dokud by nebylo dosaženo dohody.

Ve druhé fázi by Hamás propustil všechny rukojmí a Izrael by stáhl všechny své síly z Pásma Gazy. Třetí a poslední fáze by se podle prezidenta týkala „rozsáhlého plánu obnovy“ válkou zdevastovaného palestinského území.

„Každý, kdo si přeje mír, musí nyní pozvednout svůj hlas a snažit jej uvést v život. Je načase, aby tato válka skončila,“ prohlásil Biden.

Šéf Bílého domu v této souvislosti dodal, že si je vědom, že ne všichni Izraelci včetně některých členů vlády budou s navrhovanou dohodou souhlasit. Vedoucí představitele židovského státu proto vyzval, aby tuto příležitost nepropásli a rovněž dohodu podpořili. Její naplnění by podle něj vedlo k bezpečnějšímu Izraeli, zatímco v opačném případě by Izrael riskoval další izolaci ve světě.

„Jako někdo, kdo je Izraeli celoživotně oddán, jako jediný americký prezident, který kdy jel do Izraele v době války, jako někdo, kdo nedávno vyslal americké síly na přímou obranu Izraele, když byl napaden Íránem, vás žádám, abyste udělali krok zpět a zamysleli se nad tím, co se stane, když o tento okamžik přijdeme,“ prohlásil Biden. „O tento okamžik nesmíme přijít,“ dodal.

Snahy o uzavření dohody o příměří ve válce, kterou Izraelci vedou proti Hamásu v odvetě za jeho říjnový teroristický útok, už několik měsíců váznou. Hlavním bodem sváru je požadavek Hamásu, aby Izrael výměnou za propuštění zbývajících rukojmích zaručil trvalé ukončení bojů a úplné stažení svých jednotek z Pásma Gazy, což izraelská vláda odmítá.