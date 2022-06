Izrael čekají páté parlamentní volby za poslední tři roky. Vláda Naftaliho Bennetta končí

Izrael čekají další parlamentní volby. Vláda premiéra Naftaliho Bennetta končí. Vůdci koaličních stran potvrdili, že chtějí rozpustit Kneset. Široká koalice složená z pravicových, levicových i arabských stran vládla rok. S odchodem některých poslanců ale v poslední době ztratila v Knesetu většinu. A o návrat do čela vlády usiluje bývalý dlouholetý premiér Benjamin Netanjahu. Volby v Izraeli se zřejmě uskuteční koncem října. Jeruzalém 8:29 21. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský premiér Naftali Bennett | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

„Stojíme tu dnes před vámi v nelehké chvíli. Ale chápeme to tak, že jsme udělali pro Izrael správné rozhodnutí,“ prohlásil premiér Naftali Bennett.

Etgar Keret: Izrael je těžká země pro život, ale nejlepší země pro spisovatele Číst článek

Široký koaliční kabinet vystřídal před rokem dlouholeté pravicově-náboženské vlády Benjamina Netanjahua. Vláda ale měla od začátku velmi křehkou většinu v parlamentu, o kterou ale odchodem několika poslanců v posledních týdnech přišla. Rozhodla se skončit sama dřív, než její existenci ukončí opozice.

Bennett se pravděpodobně rozhodl, že oznámení konce vlády mu dá lepší pozici do budoucích voleb. Umožní mu vystupovat jako obhájce jednoty a bezpečnosti Izraele, a naopak obvinit opozičního vůdce Benjamina Netajnahua z toho, že dává přednost osobním zájmům a nehledí na zájmy celé země.

Kneset bude o svém rozpuštění hlasovat nejspíš začátkem příštího týdne. Pokud ho odsouhlasí, mohly by být volby v říjnu nebo začátkem listopadu.

Netanjahuova role

Netanjahu udělal za poslední rok pro pád vlády všechno, co bylo v jeho silách, ale takovou poslední kapkou bylo nedávné hlasování o prodloužení platnosti klíčového zákona pro židovské osadníky na Západním břehu.

Izraelcům v Turecku stále hrozí nebezpečí. Ti, co nemohou stát opustit, se mají zamknout v hotelu Číst článek

Platnost toho současného vyprší v červnu a Netajahuův Likud jeho prodloužení podporuje. Z politických důvodů se ale rozhodl hlasovat proti, aby dál rozklížil vládní koalici, takže zákon Knesetem neprošel.

Netanjahu zůstává nejsilnějším hráčem na politické scéně Izraele a rád by ke svým 15 letům v čele země přidal další roky.

Zároveň se ale nezbavil svých korupčních kauz a stále je figurou, která politickou scénu hodně polarizuje. Pro ostatní strany je spolupráce s ním problematická, i když ideologicky se třeba s pravicovým Likudem na spoustě věcí shodly.

Byl to ostatně právě odpor vůči osobě Netanjahua, který v podstatě jako jediný držel pohromadě současnou nesourodou koalici osmi stran.

Nový premiér

Do předčasných voleb povede zemi stávající vláda ale pod novým premiérem. Taková je dohoda. Premiérem se stane předseda nejsilnější koaliční strany Jair Lapid, který by dosud ministrem zahraničí a zastupujícím premiérem s tím, že podle koaliční dohody se v polovině funkčního období měl stát premiérem právě on.

To je model, který už předtím jednou v Izraeli byl, když se po minulých volbách dohodli na tomto střídání Netanjahu s vůdce volební koalice Modrá a bílá Bennym Gancem. Vláda ale skončila dřív, než se Ganz mohl křesla premiéra ujmout. Spolupráce s Netanjahuem pak vedla k rozpadu jeho strany a naprostému kolapsu její podpory.

Současná vláda se z toho do jisté míry poučila a rozhodla se rozejít v dobrém. Bennett a Lapid si v pondělí na tiskové konferenci vzájemně děkovali za dobrou spolupráci a snahu překonávat názorové rozdíly v zájmu Izraele a jeho občanů.