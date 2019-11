Izraelský premiér Netanjahu jmenoval dočasným ministrem obrany ultrapravicového Bennetta

Netanjahu se podle AP jmenováním Bennetta, s nímž měl v minulosti komplikované vztahy, snaží získat podporu jeho pravicové základny. Premiér tak podle agentury chce zabránit svému rivalovi Bennymu Gancovi, který stojí v čele centristického uskupení Modrá a bílá, ve vytvoření nové vládní koalice.

Gance pověřil sestavením nové vlády prezident Reuven Rivlin poté, co se to po zářijových předčasných volbách nepodařilo Netanjahuovi. Podle nedělního rozhodnutí kabinetu bude Bennett zastávat funkci ministra obrany do ustavení nové vlády.

Bennett, který stojí v čele strany Nová pravice, vyzval k tvrdšímu vojenskému zákroku proti ozbrojencům v Gaze a odmítá vytvoření palestinského státu.