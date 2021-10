Německé armádní stíhačky přelétly nad Jeruzalémem. Poprvé od první světové války

Stíhačky německých vzdušných sil spolu se stroji izraelského letectva v neděli slavnostně přeletěly nad Jeruzalémem. Podle deníku The Times of Israel je to poprvé od první světové války, co se německé bojové letouny pohybovaly na nebi nad tímto městem. Izrael a Německo v posledních letech upevňují vojenské vztahy a obě letectva se nyní účastní společného vojenského cvičení.

Jeruzalém 17:10 17. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít